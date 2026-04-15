Abuelita de Henry rompe en llanto camino al panteón tras ataque en Chalco

El dolor marcó cada paso del último adiós a Henry, el niño de dos años que falleció tras permanecer hospitalizado por graves quemaduras luego de un ataque a una tienda de conveniencia en Chalco, Estado de México. Durante el cortejo fúnebre rumbo al panteón municipal en Chalco, su abuelita, Juana Maldonado, rompió en llanto mientras acompañaba el féretro.

En medio de la caravana, entre autos, flores y globos, la mujer lanzó un desgarrador llamado que estremeció a quienes presenciaban el recorrido: “Que se haga justicia para mi nieto Henry, tengo destrozado el corazón… justicia, pido justicia”.

Su voz, entrecortada por el dolor, se convirtió en el eco de una familia que no solo despide a un menor, sino que también exige respuestas.

Durante el recorrido al panteón municipal, la abuelita de Henry, Juana Maldonado, rompió en llanto y pide justicia.



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¿Cómo despidieron a Henry tras 50 días de lucha?

El pequeño Henry murió después de 50 días de batalla en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde era atendido por quemaduras en el 80% de su cuerpo.

Su despedida tuvo mariachis que acompañaron el trayecto, mientras globos y arreglos florales rodeaban el cortejo. Familiares cercanos —como su papá, su hermana y sus tíos— encabezaron la caravana que partió desde su casa hasta el panteón municipal. El ambiente era una mezcla de amor, tristeza e impotencia.

El caso de Henry ha causado indignación desde finales de febrero, cuando resultó gravemente herido durante un ataque en una tienda de conveniencia en Chalco.

Desde entonces, su familia ha pedido que el hecho no quede impune. La exigencia se volvió aún más fuerte tras su fallecimiento, convirtiendo el cortejo fúnebre no solo en una despedida, sino en una manifestación de dolor y reclamo.

Hasta ahora, no se han dado a conocer avances contundentes en torno a los responsables, lo que ha generado molestia entre sus seres queridos.

La imagen de la abuelita de Henry llorando camino al panteón refleja el impacto de esta tragedia. Su historia ha tocado a la comunidad, que sigue atenta a que las autoridades actúen.

