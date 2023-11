“Los comerciantes de la Cuauhtémoc no están solos, vamos a salir de esto juntos”, dijo la alcaldesa Sandra Cuevas, quien aseguró préstamos para los afectados tras el incendio en la plaza Oasis, ubicada en Tepito en la Ciudad de México (CDMX).

Fue aproximadamente a las 16:00 horas cuando se registró el siniestro en uno de los pisos que se encuentra en el recinto ubicado en República de Honduras, alcaldía Cuauhtémoc, mismo que alberga calzado y peluches.

500 personas fueron evacuadas; sin embargo, al menos 20 locales resultaron con pérdida total, generando preocupación entre los vendedores para recuperar su mercancía y con ello sus ingresos en el marco de las fiestas decembrinas.

Ante esto, la alcaldesa Cuevas Nieves dio a conocer algunas de las acciones que tomará el gobierno de la alcaldía para apoyarlos.

La Alcaldesa de Cuauhtémoc, @SandraCuevas_ , apoyó en los trabajos por controlar el incendio en bodega de zapatos. pic.twitter.com/OphGDuVyTB — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) November 17, 2023

¿Qué apoyos recibirán los afectados por incendio en plaza Oasis en Tepito?

“Mañana vamos a tener una mesa de diálogo y voy a generar con la iniciativa privada que les presten cierto recurso para que sigan trabajando”, señaló la alcaldesa. De igual manera, se encontró en el lugar del siniestro y ayudó a retirar mercancía para evitar que se propagara el incendio.

“No soy como Morena a quien no le interesa la gente, ahí está el ejemplo de Acapulco, vean cómo está destrozado, han acabado con todo y no les importa la gente. A mí me importa la gente, no me importa el cargo, no me importa si me dan otro puesto, me importa responderle a la gente con amor, me importa responderle a la gente con recurso económico para que trabajen en esta época navideña”, agregó.

También criticó al jefe de Gobierno, Martí Batres, pues llegó hasta las 22:00 horas y escoltado por elementos de la policía que cerraron el paso a las personas que se encontraban en el sitio.

Cabe destacar que Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), reportó un saldo blanco tras el intenso incendio.