¡Bajo fuego! Incendio en la Prepa 1 de la UNAM moviliza a cuerpos de emergencia en Xochimilco

Un incendio registrado al exterior de la Escuela Nacional Preparatoria No. 1 “Gabino Barreda”, ubicada en la alcaldía Xochimilco, encendió las alertas este fin de semana, pese a que los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) se encuentran en receso por las vacaciones de invierno.

El fuego fue visible desde el exterior del bachillerato, lo que generó preocupación entre vecinos de la zona quienes comenzaron a difundir imágenes y videos del incidente. Hasta el momento, las autoridades universitarias no han confirmado daños al interior de las instalaciones ni personas lesionadas.

Incendio en Prepa 1 durante el receso invernal

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió en un periodo en el que no hay actividades académicas, administrativas ni movilizaciones estudiantiles dentro del plantel, por lo que se descartan, en principio, escenarios relacionados con paros, tomas o protestas.

Las causas del incendio aún son desconocidas. Sin embargo, la rápida difusión del hecho llevó a que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informaran, a través de redes sociales, que cuerpos de emergencia ya se dirigían al lugar para verificar la situación y controlar cualquier riesgo.

Piden apoyo por incendio al interior de la prepa 1 de @UNAM_MX en

Av. de la Noria y, Prolongación Ignacio Aldama s/n, Potrero de San Bernardino, @XochimilcoAl, 16030 Ciudad de México, CDMX@UCS_GCDMX @C5_CDMX @Bomberos_CDMX pic.twitter.com/TJe02aOPn3 — Madeel IZG (@IzgMadeel) December 28, 2025

UNAM refuerza seguridad tras hechos recientes

El incidente ocurre en un contexto en el que la máxima casa de estudios ha puesto especial énfasis en el fortalecimiento de la seguridad en sus instalaciones, particularmente tras el homicidio de un estudiante ocurrido hace más de dos meses dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH Sur).

Luego de semanas de diálogo y ajustes internos, la UNAM anunció la reanudación paulatina de las clases presenciales en el CCH Sur a partir del lunes 24 de noviembre, bajo un esquema escalonado por grados escolares.

Regreso a clases en CCH Sur con medidas reforzadas

La universidad informó que el retorno fue posible únicamente tras alcanzar acuerdos entre estudiantes, madres y padres de familia, personal docente, administrativo y autoridades del plantel, así como de la Dirección General del Colegio y la Rectoría.

Entre las acciones implementadas destacan el mejoramiento de la infraestructura, el fortalecimiento de los esquemas de seguridad y la aplicación de apoyos psicoemocionales para atender a la comunidad estudiantil, afectada por los hechos de violencia.

Como parte del proceso, se programaron recorridos guiados por las instalaciones, organizados por grado escolar, para que alumnos y familiares conozcan los nuevos protocolos de resguardo. Durante esas jornadas no se impartirán clases, y posteriormente se evaluará la pertinencia de continuar con el regreso presencial.