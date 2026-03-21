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Incendio en departamento de la Roma Norte moviliza a cuerpos de emergencia

Emergencia en la alcaldía Cuauhtémoc: Un incendio en un departamento de la Roma Norte, CDMX, moviliza cuerpos de emergencia.

Incendio en Roma Norte: desalojan a 30 personas tras siniestro en departamento de la alcaldía Cuauhtémoc
Incendio en Roma Norte: desalojan a 30 personas tras siniestro en departamento de la alcaldía Cuauhtémoc|Captura de pantalla

Escrito por: Alejandra Gómez

Un incendio registrado en un departamento ubicado en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX), provocó la movilización de cuerpos de emergencia y la evacuación preventiva de al menos 30 personas.

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