Incendio en departamento de la Roma Norte moviliza a cuerpos de emergencia
Emergencia en la alcaldía Cuauhtémoc: Un incendio en un departamento de la Roma Norte, CDMX, moviliza cuerpos de emergencia.
Un incendio registrado en un departamento ubicado en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX), provocó la movilización de cuerpos de emergencia y la evacuación preventiva de al menos 30 personas.
Servicios de emergencia laboraron para sofocar el incendio que se suscitó en un departamento ubicado en Orizaba y Querétaro, col. Roma Norte, @AlcCuauhtemocMx.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 21, 2026
Como medida de prevención se evacuó a 30 personas; sin reporte de lesionados. #TrabajandoJuntos… pic.twitter.com/vaZ196iYeZ