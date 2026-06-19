Alarma en complejo turístico: incendio consume hotel en República Dominicana | VIDEO

Un incendio de gran magnitud se registra en el emblemático hotel Viva Dominicus, ubicado en la turística localidad de Bayahíbe, en la provincia de La Altagracia, en República Dominicana, mismo que genera caos y pánico entre huéspedes, habitantes y las autoridades locales.

¿Qué pasó en el Viva? Videos e imágenes difunidas en redes sociales muestra una enorme bola de fuego además de columna de humo que se eleva sobre el complejo turístico, que es considerado como uno de los más conocidos de la región oriental de República Dominicana. Hasta el momento, las autoridades continúan trabajando para controlar la emergencia, además de evaluar los daños provocados por el fuego.

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El siniestro se registró en las instalaciones del hotel Viva Dominicus, un complejo turístico situado en Bayahíbe, una de las zonas más visitadas por turistas nacionales e internacionales en República Dominicana.

Cabe decir que este resort forma parte de una amplia oferta hotelera ubicada cerca de reconocidas playas con aguas cristalinas y por ser punto de partida hacia destinos como la Isla Saona. De hecho, las llamas se propagaron con gran facilidad debido a que parte de la estructura afectada es de techo de caña, un material que se considerado como altamente inflamable.

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Las llamas se desataron a metros de la playa en República Dominicana. Huéspedes del hotel y de alojamientos cercanos fueron evacuados.



El fuego se propagó rápido debido a que parte de la estructura afectada… pic.twitter.com/F8GBwwOGFM — eldoce (@eldoceoficial) June 19, 2026

Por ahora, la información disponible es aún preliminar; reportes difundidos por medios locales y usuarios en redes sociales señalan que los equipos de emergencia siguen desplegados y que combatir las llamas intensamente, todo con el fin de controlar el siniestro y evitar que se propague a otras áreas del emblemático hotel.