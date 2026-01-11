Incendio en edificio de la colonia Condesa y evacuan a 90 personas

Un edificio de al menos 14 pisos se incendió en calles de la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

Servicios de emergencia desalojaron a por lo menos 90 personas que se encontraban en el edificio, ubicado entre la calle Zamora y Juan Escutia, luego de que se registró un incendio en uno de los departamentos.

En Zamora 75, col. Condesa, @AlcCuauhtemocMx, se suscitó un incendio en uno de los departamentos del edificio de planta baja y 14 pisos. @Bomberos_CDMX sofocaron el fuego; al momento realizan labores de enfriamiento y remoción de escombros.



Como medida de prevención se evacuó… pic.twitter.com/YXSr6koz3U — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 11, 2026

VIDEO: Incendio causa incendio en calles de la Condesa

A través de redes sociales, vecinos y autoridades capitalinas compartieron videos del humo que se esparcía por la colonia. Hasta el momento se desconoce la causa de las llamas que provocaron una densa nube de humo.

Reporte de incendio en las calles de Juan Escutia y Zamora en la colonia Condesa. Servicios de emergencia al lugar. Precaución @lopezdoriga pic.twitter.com/Vn3VkzsqRE — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) January 11, 2026

Autoridades no han dado a conocer si hay personas lesionados por este siniestro, pero detallaron que son dos departamentos los afectados por las llamas y se trabaja en las labores de remoción de escombros.

Atendimos un incendio registrado en la Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc. En un conjunto habitacional se reportan dos departamentos siniestrados, uno en su totalidad y otro parcialmente afectado. #AlMomento hemos extinguido el fuego, realizamos labores de enfriamiento y… pic.twitter.com/UMeSdk4lo9 — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) January 11, 2026

Información en desarrollo...