Incendio en edificio de la colonia Condesa y evacuan a 90 personas

Servicios de emergencia desalojaron un edificio de más de 10 pisos ubicado en la colonia Condesa, luego de que se registrara un incendio.

incendio-hoy-condesa-cdmx
Servicios de emergencias desalojaron el edificio debido a las llamas.|Crédito: @luismiguelbaraa
Seguridad

Escrito por:  Emma Blancas

Un edificio de al menos 14 pisos se incendió en calles de la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

Servicios de emergencia desalojaron a por lo menos 90 personas que se encontraban en el edificio, ubicado entre la calle Zamora y Juan Escutia, luego de que se registró un incendio en uno de los departamentos.

VIDEO: Incendio causa incendio en calles de la Condesa

A través de redes sociales, vecinos y autoridades capitalinas compartieron videos del humo que se esparcía por la colonia. Hasta el momento se desconoce la causa de las llamas que provocaron una densa nube de humo.

Autoridades no han dado a conocer si hay personas lesionados por este siniestro, pero detallaron que son dos departamentos los afectados por las llamas y se trabaja en las labores de remoción de escombros.

Información en desarrollo...

