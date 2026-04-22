¿Ahora qué pasa en la Línea 7? Usuarios reportan esperas de varios minutos
Que el cierre de estaciones y el avance de trenes de las 12 líneas del Metro CDMX no te afecte este 22 de abril de 2026; consulta en vivo las actualizaciones.
Para que no se vea afectado tus tiempos de viaje. Azteca Noticias trae para ti el minuto a minuto del avance de las 12Llíneas del Metro así como el cierre de estaciones para que no te tome por sorpresa este miércoles 22 de abril de 2026.
¿Qué está pasando en la línea dos del metro CDMX, hoy 22 de abril de 2026? EN VIVO
Problemas en la Línea 7: Esperas de varios minutos
Usuarios reportan esperas de varios minutos para avanzar; por su parte el Metro CDMX informó que ya se trabaja para agilizar la circulación.
Ahora qué sucede en línea 7???— Ely (@ElyCaMares) April 22, 2026
Llevamos mucho en el andén esperando
¿Por qué no hay trenes en la Línea 2?
Usuarios reportan que no hay paso de penes en la línea dos del metro; si esta es tu ruta, toma tus precauciones, pues el sistema de transporte informó que se agiliza el avance. Toma en cuenta que esto puede tomar varios minutos.
.@MetroCDMX buen día, ¿Qué está pasando en la línea 2? No pasan trenes, abordas y van haciendo base en cada estación 🤬🤬🤬, con su lentitud ocasionan la saturación del servicio #MetroCDMX— Huts (@kronos_kkc) April 22, 2026