tva (1).png

¿Ahora qué pasa en la Línea 7? Usuarios reportan esperas de varios minutos

Que el cierre de estaciones y el avance de trenes de las 12 líneas del Metro CDMX no te afecte este 22 de abril de 2026; consulta en vivo las actualizaciones.

Metro CDMX EN VIVO
Planea tu viaje en el Metro CDMX con nuestras actualizaciones en vivo.|Metro CDMX

Escrito por: Ollinka Méndez

Para que no se vea afectado tus tiempos de viaje. Azteca Noticias trae para ti el minuto a minuto del avance de las 12Llíneas del Metro así como el cierre de estaciones para que no te tome por sorpresa este miércoles 22 de abril de 2026.

¿Qué está pasando en la línea dos del metro CDMX, hoy 22 de abril de 2026? EN VIVO

Problemas en la Línea 7: Esperas de varios minutos

Usuarios reportan esperas de varios minutos para avanzar; por su parte el Metro CDMX informó que ya se trabaja para agilizar la circulación.

¿Por qué no hay trenes en la Línea 2?

Usuarios reportan que no hay paso de penes en la línea dos del metro; si esta es tu ruta, toma tus precauciones, pues el sistema de transporte informó que se agiliza el avance. Toma en cuenta que esto puede tomar varios minutos.

Tags relacionados
Metro CDMX CDMX

Notas