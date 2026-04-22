Miércoles de protestas en CDMX: Marchas y calles cerradas hoy miércoles 22 de abril
¡Toma previsiones! Hoy la CDMX enfrenta una jornada crítica con dos marchas en el centro y sur, además del segundo concierto de The Weeknd que colapsará el oriente por la noche.
Este miércoles 22 de abril, la Ciudad de México (CDMX) vivirá una jornada de tránsito intenso debido a la coincidencia de dos marchas principales, 14 concentraciones y 7 eventos masivos de esparcimiento a lo largo del día.
Las movilizaciones sociales se concentrarán, principalmente, en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc durante la mañana, mientras que el oriente de la capital experimentará un colapso vial nocturno por eventos musicales de gran escala en el Estadio GNP Seguros, encabezados por The Weeknd.
#ReporteVial | Te compartimos las previsiones y movilizaciones programadas para este miércoles, 22 de abril de 2026. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/Le1HN4MJiP— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 22, 2026
Marchas y bloqueos hoy miércoles 22 de abril 2026 CDMX: Alerta vial y eventos masivos
Calles cerradas y bloqueos en CDMX AHORA:
Continúa cerrada la circulación en Fray Servando Teresa de Mier de Congreso de la Unión a Topacio, en sentido opuesto se implementa reversible desde Congreso de la Unión hacia Eje Central, servicios de emergencia laboran en la zona.
08:55 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en Fray Servando Teresa de Mier de Congreso de la Unión a Topacio, en sentido opuesto se implementa reversible desde Congreso de la Unión hacia Eje Central, servicios de emergencia laboran en la zona. #AlternativaVial Eje 1… pic.twitter.com/G3HZwlK9ri— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 22, 2026
Cerrada la circulación en Paseo de la Reforma al Oriente de la Glorieta de la Diana y Av. Insurgentes en ambos sentidos entre Antonio Caso y la Glorieta, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes en la zona.
08:35 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Paseo de la Reforma al Oriente de la Glorieta de la Diana y Av. Insurgentes en ambos sentidos entre Antonio Caso y la Glorieta, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes en la zona. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Circuito… pic.twitter.com/YtBEs6gHU0— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 22, 2026
Marchas principales en CDMX hoy miércoles 22 de abril
Marcha de Vivienda (09:00 hrs)
- Organiza: Asamblea de Barrios de la Ciudad de México.
- Ruta: Inicia en el Metro Zapata (Av. Universidad y Municipio Libre) con destino a la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial (San Lorenzo No. 712, Col. Del Valle Sur) .
- Demanda: Exigen respuesta sobre criterios de sustentabilidad para vivienda de interés social (Norma 26).
- Aforo esperado: 300 personas.
Marcha de Jubilados (10:00 hrs)
- Organiza: Federación de la Seguridad Social para Jubilados y Pensionados de la República Mexicana, A.C..
- Ruta: Del Monumento a la Revolución hacia diversos puntos: SEGOB, Poder Judicial de la Federación, SCJN y Palacio Nacional .
- Demanda: Protesta contra modificaciones negativas en las pensiones de sectores paraestatales.
- Aforo esperado: 400 personas; se prevé el arribo masivo de autobuses.
Concentraciones y puntos críticos de CDMX hoy miércoles 22 de abril
- 07:30 hrs – Animalistas (Cuauhtémoc): El grupo "Patitas Felices" se manifestará en el Parque "Jesús Reyes Heroles" (Reforma e Insurgentes) contra el maltrato animal. No se descarta que inicien una marcha hacia dependencias de gobierno.
- 10:00 hrs – Ex Ruta 100 (Zócalo): Asamblea informativa frente a la Secretaría de Gobierno para exigir el pago de finiquitos.
- 10:00 hrs – Derechos Laborales (Venustiano Carranza): Mitin del "Frente Nacional por las 40 Horas" en la Cámara de Diputados. Se advierten posibles bloqueos viales en Congreso de la Unión.
- 12:00 y 13:00 hrs – Activismo Cannábico: Mesas informativas y eventos culturales en el Monumento a la Madre y el bajopuente de Río Churubusco y Añil .
- 14:00 hrs – Estudiantes IPN (Azcapotzalco): Asamblea en el CECyT No. 6 para denunciar falta de insumos y desvío de recursos.
¿Qué autos tienen Hoy No Circula este miércoles 22 de abril?
De acuerdo con el calendario oficial, los vehículos que deben suspender su circulación en un horario de 5:00 a 22:00 horas son:
- Vehículos con engomado ROJO.
- Autos con terminación de placas 3 y 4.
- Hologramas de verificación 1 y 2.
Este miércoles el programa #HoyNoCircula aplica para vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, hologramas 1 y 2. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/etFkL0G3W9— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 22, 2026