Miércoles de protestas en CDMX: Marchas y calles cerradas hoy miércoles 22 de abril

- 07:30 hrs – Animalistas (Cuauhtémoc): El grupo "Patitas Felices" se manifestará en el Parque "Jesús Reyes Heroles" (Reforma e Insurgentes) contra el maltrato animal. No se descarta que inicien una marcha hacia dependencias de gobierno.

- 10:00 hrs – Ex Ruta 100 (Zócalo): Asamblea informativa frente a la Secretaría de Gobierno para exigir el pago de finiquitos.

- 10:00 hrs – Derechos Laborales (Venustiano Carranza): Mitin del "Frente Nacional por las 40 Horas" en la Cámara de Diputados. Se advierten posibles bloqueos viales en Congreso de la Unión.

- 12:00 y 13:00 hrs – Activismo Cannábico: Mesas informativas y eventos culturales en el Monumento a la Madre y el bajopuente de Río Churubusco y Añil .

- 14:00 hrs – Estudiantes IPN (Azcapotzalco): Asamblea en el CECyT No. 6 para denunciar falta de insumos y desvío de recursos.

