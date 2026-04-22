Reclaman cuerpo del tirador de Teotihuacán: ¿a quién será entregado tras balacera?

Luego de la balacera dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, el cuerpo del tirador Julio César Jasso Ramírez ya fue reclamado tras quitarse la vida después de disparar en la Pirámide de la Luna.

Azteca Noticias confirmó que se inició el proceso para la entrega del cadáver una vez concluido el trabajo pericial de quien fue el agresor que disparó contra turistas este lunes 20 de abril de 2026.

¿Qué pasó en Teotihuacán? Esto se sabe de la balacera y el tirador

Decenas de turistas llegaron a la zona arqueológica de Teotihuacán, lugar emblemático y de alta afluencia de visitantes de diversas partes del mundo.

Las alertas se encendieron cuando a tráves de redes sociales comenzó a circular información de videos en donde usuarios rerportaban disparos.

La calma fue interrumpida por un sujeto, quien desde la Pirámide de la Luna, tomó de rehenes a varios turistas y comenzó a disparar, hiriendo a una mujer de Canadá, quien murió.

¡Lo que faltaba!



Se reporta una balacera en Teotihuacán; de acuerdo a medios locales, habrían múltiples víctimas.



Ya ni las zonas arqueológicas se salvan de la violencia...https://t.co/dV8hDsBTAC pic.twitter.com/Pq4U2gXGQT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 20, 2026

Tirador de Teotihuacán se dispara tras balacera en Pirámide de la Luna

La turista canadiense perdió la vida en el lugar. El pánico se desató y el sujeto, quien después fue identificado como Julio César, se disparó.

Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que a estas dos muertes se sumaron 13 personas lesionadas.

Aunque las autoridades indicaron que la causa de la muerte del presunto agresor será determinada con base en las conclusiones de los protocolos correspondientes.

