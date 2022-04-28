Se registra incendio en parque industrial de Azerbaiyán

Este jueves se registró un fuerte incendio en el parque industrial en la ciudad de Sumqayit, Azerbaiyán, ubicada a unos 30 kilómetros de Bakú, la capital del país.

Servicios de emergencias acudieron al lugar del incendió para intentar sofocar las llamas del parque industrial. También se necesitó la unidad aérea del Ministerio de Emergencia del país.

Las autoridades de Azerbaiyán realizaron la evacuación de las personas que se encontraban en la zona cuando comenzó el incendió, sin embargo, no han dado informes sobre si hay personas heridas o víctimas mortales.

Una agencia de noticias local indicó que el incendio se extendió por una amplia zona del parque industrial que abarcó desde el vertedero de residuos de plástico hasta los almacenes de alimentos.

En algunos video e imágenes compartidos en redes sociales se pueden ver las llamas envolviendo gran parte del parque industrial, mientras las bomberos de Azerbaiyán intentan apagarlo.

|Reuters

Por el momento las autoridades de Azerbaiyán no han informado cuál fue la causa del incendio o si se trató de algo provocado, ya que en las últimas ocasiones, se hababla de incendios intencionados en varias regiones, principalemente en bosques de la comunidad de Artsaj.

Incendios provocados devastan bosques en Azerbaiyán

Artak Beglaryan, defensora de derechos humanos, publicó un estudio en el que aseguró que los incendios forestales provocados en Azerbaiyán destruyeron más de 18.15 kilómetros cuadrados de bosques en el país.

Advirtió que tomando en cuenta la extensión geográfica, la población de Azerbaiyán podría enfrentarse a un desastre ecológico con consecuencias peligrosas a largo plazo para la vida y salud de las personas y animales por los fuertes incendios en la zona.

Unas 50 organizaciones ambientalistas afirmaron en un comunicado que “las fuerzas militares de Azerbaiyán han utilizado municiones de fósforo blanco que contienen elementos de armas químicas en los bosques primarios de Artsaj”.

