Video: incendio arrasa con planta química cerca de Milán

Al menos seis personas resultaron heridas, una de gravedad, luego que un gran incendio arrasó con una planta química de San Giuliano Milanese, cerca de Milán en el norte de Italia, señalaron fuentes locales.

Todos los heridos, son empleados de la empresa. Cuatro de ellos sufrieron de una leve inhalación de humo y dos más han sufrido quemaduras, uno de ellos se encuentra grave en un hospital.

El incendio se inició en la planta química de Tomolpack y se extendió a las plantas cercanas, incluida Nitrolchimica.

De hecho, conforme a medios locales, las llamas han devorado esta última planta química cerca de Milán. Fundada en 1975, Nitrolchimicam es la empresa líder en la recuperación de solventes y eliminación de residuos peligrosos.

San Giuliano Milanese (MI), aggiornamento #incendio aziende plastica e solventi: terminata la ricognizione aerea con i droni dei #vigilidelfuoco [#7settembre 15:45] pic.twitter.com/qJQddPgKiq — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 7, 2022

Enorme columna de humo se elevó sobre el cielo de Milán

Una columna de humo negro se elevó en el cielo de la ciudad italiana de Milán mientras el incendio y varias explosiones terminaron por devorar la planta química cerca de Milán. Han sido horas de angustia en San Giuliano Milanese, a las afueras de Milán.

Llamas de decenas de metros de altura bajo una espesa nube de humo negro comenzaron a extenderse por las instalaciones de Nitrolchimica, planta química dedicada a la recuperación de disolventes y a la eliminación de residuos peligrosos.

Al menos tres empleados han resultado heridos e intoxicados, uno de ellos de gravedad. Aún se desconoce la causa del incendio. Unos sesenta elementos de diversas corporaciones de bomberos, apoyados por treinta vehículos, han conseguido sofocarlas, aunque las labores de extinción continúan durante este jueves.

Medios locales reportaron que al menos 12 equipos de bomberos trabajaron durante horas para controlar al fuego, durante ese tiempo, 18 personas fueron rescatadas y 6 de ellas tuvieron que ser trasladadas a un hospital de la zona de Milán.

Las autoridades regionales, que pidieron a los vecinos no salir de casa y mantener la ventanas cerradas, también han informado que la calidad del aire no se ha visto afectada. La planta química quedó reducida a a escombros y fierros retorcidos. Durante horas se pudo observar desde la autopista cercana, a la densa columna de humo provocada por el incendio.