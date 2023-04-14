Extinguen incendio después de dos días en una planta recicladora en Indiana

El incendio en una planta recicladora de plásticos de Indiana se ha extinguido aunque persisten las preocupaciones de salud de los miles de residentes.

Los bomberos lograron extinguir el fuego después de dos días

Sin embargo unas 2,000 personas que viven en un radio de cerca de un kilómetro de la planta recicladora a la redonda continúan desalojadas por la contaminación ambiental.

Recolectan muestras del aire para verificar la no toxicidad

El alcalde de Richmond David Smith dijo que recolectan muestras del aire para determinar en qué momento pueden regresar a sus propiedades los habitantes que han sido desalojados para no arriesgar su salud.

LA Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos dijo hoy que las muestras tomadas en la ciudad han dado positivo para asbestos, un agente causante de cáncer.

Y todavía están tomando y procesando muestras regulares para comprender mejor qué tipos de químicos tóxicos fueron en el aire y el agua de los plásticos quemados.

Los bomberos de guardia para apagar cualquier incendio en planta recicladora

Incluso con el incendio ahora bajo control, Brown dice que tendrán equipos hasta por lo menos el sábado en la mañana en las inmediaciones de la planta recicladora para apagar cualquier punto de accidente que aparece en los escombros.

Qué ocasionó el incendio en la planta recicladora

Los bomberos informaron que el incendio comenzó el martes por la tarde en un semirremolque repleto de plástico que estaba estacionado.

Externaron que el fuego se propagó desde el tráiler a montones de plástico cercanos y luego a dos almacenes.

El incendio se contuvo en el complejo My Way Trading, donde se almacenaron grandes cantidades de plástico reciclado a granel, triturado y astillado, dijeron el miércoles los bomberos locales.

El dueño del negocio había sido citado previamente por operar un edificio inseguro y recibió una orden para limpiarlo, dijo el alcalde de la ciudad.

El jefe de bomberos de Richmond, Indiana, Tim Brown externó que "trabajaron y trabajaron y trabajaron hasta la muerte solo para solucionar esto. No iban a darse por vencidos".