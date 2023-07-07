AMLO confirma desaparecidos tras explosión en plataforma de Pemex en Campeche

En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó acerca del incendio en la plataforma de Pemex en Campeche; aseguró que hay desaparecidos y heridos; sin embargo, ya hay personal trabajando en el área.

“De una plataforma de producción de gas, ya se está atendiendo, están bomberos de Pemex, está la marina, es en las costas de Tabasco y Campeche”, dijo sobre el incendio. En ese sentido, refirió que había al menos tres o cuatro desaparecidos y que se había evacuado a todo el personal de la plataforma, finalizó mandando un abrazo a todos los trabajadores de Petróleos Mexicanos y sus familias.

#EnLaMañanera | El gobierno federal confirma que se registró #incendio en la plataforma Nohoch Alfa de #Pemex , en la Sonda de Campeche, informó que hay desaparecidos pic.twitter.com/rwc1YWHoTV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 7, 2023

Incendio en plataforma de Pemex en Campeche

Durante la madrugada de este viernes se registró una explosión en la plataforma marina mexicana de Pemex, Nohoch-Alfa en Cantarell, Campeche. Más de 200 trabajadores fueron desalojados y la compañía estatal envió cuatro embarcaciones para combatir el fuego, además de que alistó un hospital para atender a las posibles víctimas.

#VIDEO | En redes sociales, circulan videos, en los que se observa la platafoma Nohoch Alfa de @Pemex en la Sonda de #Campeche en llamas y una densa columna de humo 🔥https://t.co/v7TFVjqhWB pic.twitter.com/CJX9FrTVyM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 7, 2023

En el lugar se encontraban laborando 328 trabajadoras y trabajadores, de las cuales, se han evacuado 321 con apoyo de siete embarcaciones. Hasta el momento, se tiene el reporte de seis personas lesionadas. El Grupo de Atención y Manejo de Emergencias en Ciudad del Carmen, Campeche, reiteró que “seguirá informando en el transcurso del día, el control, extinción del fuego y evaluación de daños”.

Accidente de helicóptero en Pemex de Campeche

El siniestro de este viernes se dio muy cerca del ocurrido en el mes pasado, pues el 20 de junio Pemex informó que cerca de las 6:43 horas un helicóptero de la compañía Heliservicios se impactó aproximadamente a 11 millas náuticas de Ciudad del Carmen, Campeche, cuando se encontraba en trayecto a la plataforma, el cual era tripulado únicamente por el piloto y su copiloto, quienes perdieron la vida.

Por su parte, Pemex reiteró su compromiso con la seguridad de sus trabajadores y lamentó la muerte de ambas personas a causa del impacto del helicóptero.