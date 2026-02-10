¡Cayeron desde las ventanas! Protestas en Senegal terminan en incendio de universidad de Dakar | VIDEO

La crisis estudiantil en Senegal alcanzó un punto crítico, después de que se reportara la muerte de al menos un estudiante, durante violentas protestas en la principal universidad de Dakar, luego de que se registrara un incendio en un edificio del campus, en medio de enfrentamientos con fuerzas de seguridad,

Imágenes verificadas que circulan en redes sociales muestran a personas cayendo desde las ventanas de un edificio en llamas, mientras densas columnas de humo cubren el campus universitario.

¿Qué provocó las protestas en la universidad de Dakar?

De acuerdo con autoridades y testimonios locales, las protestas se originaron por retrasos prolongados en el pago de ayudas financieras y remuneraciones estudiantiles, un problema que ya lleva varias semanas y que detonó un creciente malestar entre la comunidad universitaria.

El gobierno de Senegal confirmó que las protestas ocurrieron en el mismo campus en donde se registró el incendio, aunque no precisó si las llamas fueron provocadas de forma intencional o accidental durante los disturbios.

« Le campus est fermé : que vont faire les étudiants qui habitent hors de Dakar ?



S’il y a des cours en ligne, comment feront ceux qui doivent acheter une connexion à 2000f, alors qu’ils peinent déjà à obtenir des tickets de restauration à 50f ? »



« Nous nous battons pour les… https://t.co/wIwAjLcxHC pic.twitter.com/gEEDQY2ptY — Vie-Publique SN (@ViePubliqueSN) February 10, 2026

VIDEO: Incendio en Universidad de Dakar en medio de protestas

Videos verificados confirman el incendio y el caos en el campus universitario, mientras que analistas y verificadores independientes confirmaron que los edificios, estacionamientos y postes eléctricos visibles en los videos coinciden con el área universitaria.

Hasta el momento, no se informó cuántas personas resultaron heridas, aunque autoridades reconocen que la situación fue de alto riesgo, y solamente se reporta a un estudiante muerto.

Footage shows people falling out of the windows of a burning university building in Dakar as protests grow over unpaid financial aid at Senegal’s top university in the city. pic.twitter.com/BrY12QS8Ye — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 10, 2026

Crisis económica presiona al gobierno de Senegal

Las protestas estudiantiles reflejan una crisis más profunda en Senegal, que enfrenta un déficit presupuestario estimado en 13 mil millones de dólares, por lo que es considerado como uno de los casos más graves de deuda pública oculta en África.

Cabe señalar que la actual administración en Senegal, que asumió el poder en abril de 2024, enfrenta crecientes críticas por facturas sin pagar, retrasos en apoyos sociales, además del deterioro de las finanzas públicas, lo que ha incrementado el descontento social, especialmente entre los más jóvenes y los estudiantes.

Protestas en Senegal: un conflicto que va más allá del campus

Cabe decir que la muerte del estudiante marca un punto de inflexión en el conflicto; más allá de las aulas, el caso abre una discusión urgente acerca de la educación, estabilidad económica y respuesta gubernamental en uno de los países clave de África Occidental; ¿podrá el gobierno contener el descontento social sin que la crisis cobre más vidas?