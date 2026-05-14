Alerta Amber: Desaparecen dos adolescentes en Guanajuato, Jiromi Tadeo Cansino Gasca y Francisco Guadalupe Olvera Rangel

En el estado de Guanajuato se reportaron como desaparecidos dos adolescentes y ante el temor de que sean víctimas de algún delito, se activó la Alerta Amber para localizar a Jiromi Tadeo Cansino Gasca y Francisco Guadalupe Olvera Rangel

La Fiscalía General de Guanajuato, comparte la ficha de búsqueda de ambos jóvenes, para que la ciudadanía pueda reportar cualquier dato que agilice su retorno a casa.

Ficha de Alerta Amber de Jiromi Tadeo Cansino Gasca

La menor de 14 años fue vista por última vez en el municipio de Celaya, Guanajuato el pasado 13 de mayo de 2026, y su familia reportó la desaparición y ha sido buscada.

La menor mide 1.42 metros de altura, pesa 45 kg y como señas particulares tiene una cicatriz en el brazo izquierdo. AL momento de su desaparición portaba una playera negra, pantalón negro y tenis blancos.

Cualquier dato sobre el paradero de esta joven puede reportarse al número 800 368 6242 y 911.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Jiromi Tadeo Cansino Gasca de 14 años, Celaya, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/VsZNOIruoc — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) May 14, 2026

Ficha de Alerta Amber de Francisco Guadalupe Olvera Rangel

El menor de 14 años fue visto por última vez en el municipio de Celaya, Guanajuato. Fue visto por última vez el 24 de abril de 2026. Francisco mide 1.65m de estatura, pesa 52 kg y como señas particulares tiene un tatuaje en el antebrazo derecho que dice "Rangel" y en el antebrazo izquierdo tiene tatuada una imagen religiosa. Vestía pantalón de mezclilla negro, playera deportiva y tenis blancos con líneas negras al momento de su desaparición.

Cualquier dato sobre el paradero de esta joven puede reportarse al número 800 368 6242 y 911.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Francisco Guadalupe Olvera Rangel de 14 años, Celaya, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/yEmTv4VKDx — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) May 14, 2026

¿Por qué se llama Alerta Amber?

La Alerta AMBER recibe su nombre en memoria de Amber Hagerman, una niña de 9 años que fue secuestrada y asesinada en Texas, Estados Unidos, en 1996. Tras esta tragedia, la comunidad y las emisoras de radio locales se unieron para crear un sistema que permitiera difundir rápidamente información sobre menores desaparecidos. Más allá del nombre de la pequeña, el término se convirtió en un acrónimo oficial que significa America's Missing: Broadcast Emergency Response (Desaparecidos de América: Respuesta de Emergencia por Radiodifusión). Su propósito es movilizar a toda la sociedad —desde medios de comunicación hasta ciudadanos en sus celulares— para que funcionen como reportes adicionales en las primeras horas críticas tras un reporte de sustracción, aumentando así las posibilidades de localizar al menor sano y salvo.