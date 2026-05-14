Atacan con arma blanca a hombre, lo llevan al hospital y pide darse de alta | Zona Metropolitana de Guadalajara

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, sucedieron varios hechos relevantes durante la noche y madrugada del 14 de mayo de 2026, como la agresión con arma blanca en la colonia Lomas de Primavera de Zapopan, un incendio en Tlaquepaque y una volcadura en Tonalá.

Reporte de seguridad en Zapopan: hombre herido en Lomas de la Primavera

Equipos de emergencia acudieron al cruce de Bugambilias y Flor de Clavel, colonia Lomas de la Primavera, Zapopan, para atender el reporte de un hombre herido con arma blanca. Policías municipales llegaron al sitio, localizaron a la víctima y pidieron una ambulancia, la cual trasladó a la víctima, que presentaba lesiones en la cabeza y en un brazo.

El herido, de unos 35 años, estaba en estado regular de salud al llegar a la Cruz Verde Las Águilas. Ahí, tras recibir atención, firmó un desistimiento médico. Las autoridades tomaron conocimiento del hecho y notificaron a la fiscalía para la investigación correspondiente. La víctima se retiró sin dar datos sobre sus agresores.

Accidente vial en la carretera libre a Zapotlanejo deja un joven lesionado

Cuerpos de rescate de Tonalá acudieron a atender una volcadura con lesionados en carretera libre a Zapotlanejo, altura de calle Los Altos, colonia Hipódromo. Policías municipales encontraron un sedán volcado.

Personal de emergencias atendió a un joven de 25 años con golpes y contusión en la cabeza. En condición regular de salud, fue trasladado a recibir atención médica especializada.

Los reportes indican que el conductor había salido del Centro Universitario de Tonalá hacia su casa. El exceso de velocidad lo hizo perder el control, chocó contra un muro de contención y volcó. Autoridades aseguraron el sitio del accidente.

Agresión en Arenales Tapatíos: lo que se sabe del ataque

Policías de Zapopan acudieron a Mirador del Valle y Carbón, colonia Arenales Tapatíos, por dos lesionados de bala. Al llegar, encontraron a una mujer con múltiples golpes y dos heridas con desarmador, por lo que descartaron los balazos del reporte inicial.

Paramédicos atendieron a la mujer en el sitio. Aunque las lesiones no eran de gravedad, la trasladaron a un puerto de socorro, ya que se encontraba en estado inconveniente.

La madre de la víctima fue notificada y reportó que la agresión fue ocasionada por la pareja de su hija y otra mujer más. Añadió que tenía seis días que no la veía.

🔴 #IMPORTANTE | Una mujer fue agredida físicamente en la Col. Arenales Tapatíos, en Zapopan; los presuntos responsables serían su pareja sentimental y otra mujer. 🚨🏥



Con información de: Diego García.

(@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/Wh8pjbJLOA — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 14, 2026

Incendio en Tlaquepaque consume vivienda en la colonia Buenos Aires

En San Pedro Tlaquepaque, bomberos combatieron un incendio en el cruce de Juan Manuel de Rosas y Torrecillas, en la colonia Buenos Aires. Las llamas consumieron muebles, ropa y enseres domésticos.

🔴 #IMPORTANTE | 🔥 Una vivienda fue consumida por el fuego en el cruce de Juan Manuel de Rosas y Torrecillas, en la colonia Buenos Aires de San Pedro Tlaquepaque. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.



Con información de: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/EtJPIlgzyB — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 14, 2026

La casa quedó destruida, pero los habitantes lograron salir a tiempo sin sufrir lesiones de consideración. Los bomberos apagaron el incendio con prontitud y las autoridades ya investigan la causa del siniestro que, de acuerdo con los primeros reportes, habría sido un cortocircuito.