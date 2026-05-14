“No hay apagones” y se les va la luz: Así se exhibió el gobierno de Marina del Pilar mientras negaban cortes en Mexicali, Baja California

Mexicali no tiene apagones; lo que tiene son "interrupciones de periodos cortos". Esa fue la explicación que dio Joaquín Gutiérrez Ley, titular de la Comisión de Energía de Baja California (CEE) y miembro del equipo de Marina del Pilar, gobernadora, para calmar los ánimos tras un inicio de semana marcado por los cortes de luz.

Según el funcionario, un apagón es algo "más grande", mientras que Mexicali sufre por las afectaciones al servicio.

Marina del Pilar (@MarinadelPilar) sufre apagón en plena conferencia tras negar fallas



La gobernadora de #BajaCalifornia, Marina del Pilar, quedó a oscuras durante su conferencia de prensa justo después de que autoridades estatales aseguraran que en la entidad "no hay apagones".… pic.twitter.com/5niI7HrxFn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 14, 2026

Marina del Pilar sufre "apagón" en plena mañanera

Apenas unos minutos después de que Gutiérrez Ley afirmara que los cortes de luz no duraban más de cinco minutos y que el sistema era estable, el karma decidió exhibirlos. Mientras la gobernadora Marina del Pilar retomaba la palabra frente a los reporteros, la energía eléctrica se cortó en el salón.

Tras quedar expuestos, los reporteros comenzaron a gritar y a la gobernadora no le quedó más que guardar silencio ante la cntradicción.

¿Por qué hay apagones en Mexicali, según el gobierno?

Para la Comisión de Energía, la culpa de que el 75% o hasta el 85% de las casas se queden sin servicio eléctrico no es de la infraestructura. El director aseguró que la mayoría de estos incidentes ocurren por actos de vandalismo o por choques de vehículos contra los postes de luz.

Con esta cifra, la autoridad busca sacudirse la responsabilidad de las fallas que se presentaron el lunes y martes, argumentando que son factores externos los que "interrumpen" el flujo eléctrico en las colonias de Mexicali.

Los "apagones" no son lo mismo que "interrupciones" en periodos cortos

El encargado de la energía, Gutiérrez Ley, declaró que los cortes son de máximo cinco minutos. No obstante, las quejas de los usuarios cuentan otra versión de la historia.

Para el gobierno, la palabra "apagón" implica una catástrofe mayor, pero para quien está en su casa sufriendo por el calor, el término técnico no importa.

Mexicali sufre apagones en tiempos de calor

En Mexicali, quedarse sin luz no es solo una molestia, es un riesgo para la salud. Con la temporada de calor encima, la demanda de energía se dispara.

Los afectados tienen que sobrevivir sin ventilación o aire acondicionado en una ciudad bastante calurosa.

NIEGAN APAGONES… Y SE QUEDAN SIN LUZ DURANTE CONFERENCIA EN BAJA CALIFORNIA



Durante una conferencia de prensa encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en la que funcionarios estatales abordaban los recientes apagones en la entidad, se registró una… pic.twitter.com/7ng9RSeGzG — 24 Morelos (@24_morelos) May 14, 2026

Entre quejas y justificaciones

Durante la conferencia, la gobernadora intentó seguir con la agenda, pero el incidente del corte eléctrico en vivo se volvió el tema principal.

Se espera que, más allá de discutir si se llaman apagones o interrupciones, las autoridades aseguren que el servicio no fallará cuando las temperaturas alcancen su punto más crítico en las próximas semanas.