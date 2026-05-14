¡Se los llevó de corbata! Trailero atropella a delincuentes que quisieron asaltarlo en la autopista Puebla-Veracruz

El tramo de las Cumbres de Maltrata, en la autopista que conecta Puebla-Veracruz, un trailero evitó ser detenido y asaltado por un grupo de criminales que, en lugar de salir ganando, terminaron atropellados y con las manos vacías.

Harto de los constantes asaltos en la zona, el chofer decidió no pisar el freno y arrolló a uno de los sujetos que intentaba interceptarlo en plena oscuridad.

¡Se lo llevó de corbata! Trailero frustra asalto en la autopista #Puebla-#Veracruz 🚛💥



Dos sujetos intentaron asaltar al chofer de un camión de carga, pero el transportista no se frenó y le aventó la pesada unidad a uno de los delincuentes. El impactante video muestra cómo el… pic.twitter.com/eFlsDXzzTp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 14, 2026

Láseres verdes: la nueva táctica de los asaltantes en carreteras de México

Los delincuentes en esta zona y en muchas del país, han modernizado sus tácticas para obligar a los camiones pesados a detenerse. En este caso, utilizaron láseres verdes y lámparas con estribos apuntando directamente al parabrisas y tratando de desorientar al conductor.

El objetivo era cegar al trailero para que perdiera el control o se vea obligado a frenar por seguridad. Es una técnica peligrosa que pone en riesgo no solo la carga, sino la vida de los choferes que transitan por este tipo de vías durante la madrugada.

VIDEO: Así atropelló el trailero a los delincuentes

A pesar del ataque con luces, el chofer mantuvo la calma y la dirección del volante. Al ver que los asaltantes se plantaron frente a la unidad para forzar el alto, el trailero tomó la decisión de acelerar.

En las imágenes que circulan se ve el momento en que el tráiler impacta contra uno de los delincuentes.

Hasta el momento no hay reporte de los criminales, ni de su estado de salud.

Puebla-Veracruz: una ruta de alto riesgo

No es secreto para nadie que esta autopista es una de las más temidas por los transportistas en México. Los asaltos son el pan de cada día y las historias de choferes secuestrados o heridos se acumulan semana tras semana.

Este incidente es una reacción del hartazgo generalizado; los conductores tienen que optar por este tipo de acciones para no ser un caso más de robo, desaparición o asesinato.

Cámaras de un tractocamión captaron un presunto intento de asalto en la autopista Puebla – Veracruz, en las cumbres de maltrata 🚛⚠️ pic.twitter.com/C8ogNEb9Vy — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) May 13, 2026

Delincuentes asaltan y los casos se quedan en impunidad

A pesar de la presencia de patrullas de la Guardia Nacional en varias autopistas, los delincuentes operan con total libertad e impunidad, pues roban a quien quieren y cuando quieren sin consecuencia alguna.