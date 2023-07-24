Regiones de Italia afectadas por incendios forestales

Los bomberos luchaban contra las llamas en la región de Calabria, en el sur de Italia, y las viviendas de la isla de Sicilia sufrían apagones, mientras las temperaturas volvían a subir en una ola de calor que ha provocado el caos en varias partes de Europa.

La agencia de protección civil de Sicilia informó de que la temperatura en algunas zonas del este de la isla alcanzó los 47 grados centígrados el domingo, cerca del récord europeo de 48.8 grados registrado hace dos años.

Algunas zonas cercanas a la ciudad oriental de Catania sufrieron cortes de electricidad, que las autoridades achacaron en parte al calor.

En varias zonas de Calabria, la parte más meridional de la península italiana, se produjeron incendios en bosques y vegetación después de que las temperaturas subieran la semana pasada.

Los equipos de bomberos de las regiones de Campania y Lacio, así como de la ciudad siciliana de Mesina, tuvieron que intervenir.

Flames rise, as a wildfire burns near the village of Malona, on the island of Rhodes, Greece, July 24, 2023. REUTERS/Lefteris Damianidis NO RESALES. NO ARCHIVES|STRINGER/REUTERS

Ola de calor en Europa

Una ola de calor ha azotado el sur de Europa en plena temporada turística del verano boreal, batiendo récords, incluso en Roma, y alertando sobre un mayor riesgo de muertes.

El sindicato italiano CGIL pidió al gobierno que autorice despidos temporales en los próximos días para los trabajadores afectados por el calor.

En la isla griega de Rodas, miles de turistas y residentes huyeron de un incendio forestal y muchos fueron evacuados de las playas en embarcaciones privadas mientras las llamas amenazaban complejos turísticos y pueblos costeros.

Turistas huyen de incendio forestal en Grecia

Miles de turistas y residentes que huyeron de un incendio forestal en la isla griega de Rodas se protegieron el domingo en escuelas y refugios, y muchos fueron evacuados de las playas en embarcaciones privadas mientras las llamas amenazaban complejos turísticos y pueblos costeros. Miles de personas pasaron la noche en playas y calles.

Los bomberos dijeron que 19 mil personas fueron trasladadas de casas y hoteles, calificándolo como el mayor transporte seguro de residentes y turistas que Grecia ha llevado a cabo.

Ciudadanos franceses, alemanes, holandeses y de Reino Unido se encontraban entre los turistas en Rodas, que, según un hotelero, puede recibir 150 mil visitantes a la vez en temporada alta. La población residente en la isla ronda los 125 mil habitantes.

Mientras el aeropuerto de Rodas se llenaba de gente, el Ministerio de Relaciones Exteriores heleno informó de la creación de un servicio de asistencia para las personas que habían perdido sus documentos de viaje.

Los incendios son habituales en Grecia, pero los veranos más calurosos han provocado más en los últimos años, debido al cambio climático.

