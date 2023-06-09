¿Qué daños a la salud puede tener la bruma que afecta NY por los incendios forestales?

En las últimas horas los cielos de Nueva York se pintaron de rojo ante los incendios forestales que sufre Canadá en las ciudades de Toronto y Ontario; por esta razón, la calidad del aire se ha visto afectada al grado que las autoridades decidieron emitir una serie de alertas para cuidar la salud de los ciudadanos.

Las redes sociales han compartido cientos de imágenes sobre la ciudad de Manhattan; su tonalidad y aspecto brumoso ocasionó que los usuarios comparen a Nueva York con escenarios apocalípticos en donde hay ciudades vacías, incluso algunos mencionaron videojuegos como Silent Hill o Resident Evil y alertaron que para no acabar de esa manera deben seguir las indicaciones.

¿Cuál es la población de alto riesgo en caso de incendios forestales?

A pesar de que los incendios forestales afectan a todas las personas, existe un mayor riesgo para aquellos que padecen algunas enfermedades o tienen una edad avanzada, por ejemplo:



Persona con enfermedades: cardíaca, pulmonar, angina de pecho, enfisema o asma.

Adultos mayores: Es más propenso a padecer enfermedades cardíacas o pulmonares que las personas más jóvenes.

Diabético: Es más propenso a padecer enfermedad cardiovascular subyacente.

Embarazada: Pueden existir efectos sobre la salud tanto para usted como para el feto en crecimiento.

¿Qué daños a la salud tienen los incendios forestales?

¡Cuidado! El humo de los incendios forestales está compuesto por una serie de gases que se desprenden de la vegetación; sin embargo, los daños se expanden al cuerpo humano, por esta razón las autoridades solicitaron extremar precauciones en Canadá y Nueva York, pues los daños son los siguientes:



Tos

Dificultad para respirar normalmente

Ardor en los ojos

Irritación en la garganta

Moqueo

Irritación de los senos paranasales

Sibilancias y dificultad para respirar

Dolor de pecho

Dolores de cabeza

Ataques de asma

Cansancio

Latidos cardiacos acelerados

¿Qué está pasando en Canadá y Nueva York por los incendios forestales?

En las recientes horas Quebec, Canadá fue clasificada como la más contaminada del mundo por un incendio opacó sus cielos y principalmente, ocasionó que se extendiera hasta ciudades estadounidenses, como Detroit y Washington.

Como consecuencia, distintos organismos de Estados Unidos cancelaron sus actividades, entre las que destacan está el servicio aéreo por falta de visibilidad, excursiones escolares, actividad al aire libre.

