Golpe de la SCJN a víctimas: Indemnizaciones por muerte se pagarán en UMAS y no en salarios

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestó un duro golpe a los derechos de las víctimas y sus familiares. En un fallo que prioriza el ahorro del Estado sobre la reparación integral del daño, el máximo tribunal determinó que las indemnizaciones por responsabilidad civil en caso de muerte deberán calcularse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y ya no en salarios mínimos.

Bajo la ponencia de la ministra Lenia Batres, la Corte validó que la reparación del daño patrimonial se desvincule del salario vigente. Esta decisión impone un indicador económico que reduce de forma drástica los montos que los deudos deben recibir tras la pérdida de un familiar, beneficiando directamente al Gobierno Federal y a instituciones como el IMSS y el ISSSTE.

La enorme brecha: ¿Cuánto dinero pierden las víctimas?

La diferencia entre calcular una indemnización con un indicador o con otro es abismal y afecta directamente la cuantía que el Estado debe liquidar por negligencias o fallecimientos bajo su responsabilidad. Hagamos cuentas:



Salario Mínimo 2026: Se ubica en 315.04 pesos diarios.

Se ubica en diarios. Valor de la UMA: Apenas alcanza los 117.317 pesos.

Al validar este cambio, la Corte permite que las instituciones públicas paguen "barata" la muerte civil. Mientras el salario mínimo ha tenido incrementos históricos para recuperar el poder adquisitivo, la UMA se mantiene rezagada, convirtiéndose en la herramienta perfecta para que el Estado liquide sus deudas legales por una fracción de lo que pagaría anteriormente.

Un fallo a favor de las finanzas públicas

Con esta resolución, se cierran las puertas para que miles de familias obtengan una reparación justa. El argumento de desindexar el salario mínimo de obligaciones legales termina por castigar a quienes buscan justicia tras tragedias en hospitales o dependencias federales. Ahora, el IMSS y el ISSSTE podrán enfrentar sus responsabilidades legales con un presupuesto mucho menor, dejando a las víctimas en una situación de vulnerabilidad económica tras la pérdida de su sustento familiar.

