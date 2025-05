India lanza desvastador ataque contra Pakistán: Hay niños entre las víctimas

En un giro alarmante dentro del ya frágil equilibrio entre India y Pakistán, el Gobierno indio confirmó este miércoles la ejecución de la llamada “Operación Sindoor”, una ofensiva dirigida contra supuestas infraestructuras terroristas ubicadas tanto en territorio paquistaní como en la Cachemira controlada por Pakistán.

El ataque, según informó el Ejército de India, fue una respuesta directa al atentado del mes pasado en la Cachemira india, donde murieron 26 turistas hindúes.

¿Qué fue la Operación Sindoor?

Según el comunicado oficial del Gobierno de India, esta operación se llevó a cabo de forma mesurada, precisa y no escalonada. El objetivo, afirman las autoridades, fue neutralizar centros de planificación terrorista desde donde se organizaban ataques contra el territorio indio. El Gobierno aseguró que no fueron atacadas instalaciones militares paquistaníes, subrayando que su intención no era provocar una escalada bélica directa.

El Ministerio de Defensa de India insistió en que su respuesta ha sido proporcional al nivel de amenaza, y que la acción se centró únicamente en estructuras vinculadas a grupos extremistas.

¿Cómo respondió Pakistán al ataque indio?

Por su parte, el Gobierno de Pakistán contradijo algunos de los detalles ofrecidos por India. A través de su Ejército, denunció que India lanzó misiles contra al menos tres zonas dentro de su territorio, incluyendo la región de Muzaffarabad, capital de la Cachemira paquistaní, donde las explosiones provocaron un apagón generalizado, según testigos presenciales.

Un portavoz del Ejército paquistaní informó que cinco sitios fueron alcanzados, incluyendo dos mezquitas, y que el saldo preliminar es de tres muertos y doce heridos, entre ellos un niño. Pakistán ha prometido una respuesta, aunque no se han revelado detalles sobre las posibles represalias ni la naturaleza de su estrategia futura.

Escenario de creciente tensión entre dos potencias nucleares

Este nuevo capítulo de confrontación entre India y Pakistán ocurre en un contexto altamente volátil. Ambos países, que poseen arsenales nucleares, han sostenido múltiples enfrentamientos en las últimas décadas, especialmente por el control de la disputada región de Cachemira.

La reciente matanza de turistas hindúes en Cachemira ha intensificado las acusaciones entre los dos gobiernos. India acusa a Pakistán de haber facilitado o permitido la planificación del ataque desde su territorio, algo que Pakistán ha negado enfáticamente, asegurando incluso que tenía información de inteligencia anticipada sobre una posible ofensiva india.

