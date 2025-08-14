Indigente asesina a joven que paseaba a su perro en Colombia

El lunes 11 de agosto de 2025 en el barrio Villa Paula de Itagüí, Antioquia, en Colombia, un joven de 19 años, Esteban Yepes, murió tras ser atacado con un arma blanca por un indigente identificado como “William”.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del crimen, cuando Esteban salía de una tienda de mascotas, acompañado de su perro, después de recibir una asesoría para su mascota.

VIDEO: Así es como un indigente asesinó a un joven en Antioquia, Colombia

Mientras caminaba, Esteban pasó al lado del agresor, quien segundos después regresó y sin cruzar palabra atacó sorpresivamente al joven, al clavarle un cuchillo en el cuello. La víctima corrió desesperadamente, pero pocos minutos después se desplomó y falleció en la vía pública.

Los vecinos y testigos afirmaron que el indigente rondaba la zona con comportamientos agresivos que ya habían sido denunciados ante las autoridades. De hecho, testimonios revelan que no hubo discusión previa al ataque y que el agresor había tenido problemas con los comerciantes del área.

En Itagüí, Antioquia, jurisdicción donde el gobernador Andrés Julián Rendón cobra “impuestos por la seguridad”, un habitante de calle asesinó sin motivo a un joven de 19 años que paseaba a su mascota. Como no es senador, no fue noticia nacional. Un hecho indignante y estremecedor pic.twitter.com/xmh7ltwqae — Zurdos (@ZurdosCol) August 12, 2025

“Aquí a la vuelta, en la carnicería, (el vagabundo) ya había tenido desacuerdos con la gente pidiéndole plata (dinero) y no le daban o creo que le daban. En la panadería le dieron pan y todo lo pisaba. Era un desagradecido con la colaboración que le daba a la gente”, narró Fernando Galeano, testigo del crimen a la cadena Caracol de la Alianza Informativa Latinoamericana.

Autoridades confirman captura de asesino de Esteban Yepes

Poco tiempo después del ataque, la Policía logró la captura del hombre acusado de este homicidio gracias a las imágenes y el operativo realizado en la zona. El subcomandante de la Policía del Valle de Aburrá, coronel Gustavo Rodríguez, indicó que la información obtenida permitió identificar y detener rápidamente al sospechoso.

El funeral de Esteban fue realizado en su comunidad natal de Concordia, en Antioquia, donde familiares y seres queridos expresaron su dolor. En tanto, las autoridades siguen con el caso contra el indigente que le causó la muerte.