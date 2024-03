Morena busca protocolo para prevenir campañas negras en redes sociales

A propuesta de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá este jueves 14 de marzo un proyecto antibots para “identificar, prevenir y exponer campañas calumniosas automatizas en redes sociales” durante este proceso electoral rumbo a la jornada del 2 de junio.

Plantea la implementación de una comisión de consejeros que estudie las quejas de partidos políticos sobre fake news. El proyecto sostiene que el INE podrá solicitar a las empresas de redes sociales involucradas un informe detallado en relación con el comportamiento, datos como ubicaciones, patrones y cualquier otra información conducente de las cuentas involucradas que impulsen la presunta campaña calumniosa automatizada para la presentación de posibles denuncias.

En 79 días celebraremos las #Elecciones2024MX, para ello conoceremos las propuestas de las candidaturas federales durante el periodo de campañas 📣 Analiza las propuestas y #Vota2DeJunio 🗳️ pic.twitter.com/7axhqo1VqD — @INEMexico (@INEMexico) March 14, 2024

¿Por qué Morena busca un protocolo para prevenir campañas de calumnias?

Morena ha acusado una campaña automatizada para promover hashtags que pueden resultar perjudiciales para su partido como:



#NarcoCandidataSheinbaum

#XochitlGalvezPresidenta2024

#NarcoPresidentAMLO3

#NarcoCandidataClaudia

#NarcoPresidenteAMLO

#NarcoGobiernoAMLO

El partido guinda acusó a los partidos que integran la coalición “Fuerza y Corazón por México”, conformados por el PRI, PAN y PRD de realizar una campaña negra en su contra en redes sociales al utilizar este tipo de hashtags.

“Se trata de ‘bots’ maliciosos que buscan generar una tendencia maliciosa o percepción social adversa y hostil a la candidatura presidencial y los partidos políticos que integran la coalición Sigamos Haciendo Historia”, se puede leer en la propuesta presentada.

AMLO afirma que hashtags no tienen ningún efecto

Durante la conferencia mañanera del pasado miércoles 13 de marzo, el presidente López Obrador rechazó que hashtags difundidos en “X” o “Twitter” afecten su imagen y acusó de nueva cuenta a sus opositores de estar detrás de tendencias negativas. “Están como niños con juguete nuevo con eso y no les funciona. Ojalá tarden más con eso no tienen ningún efecto porque no soy narcotraficante y no tengo relación con narcotraficantes”, mencionó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó que hashtags difundidos en “X” afecten su imagen y acusó de nueva cuenta a sus opositores de estar detrás de tendencias negativashttps://t.co/YMvC5Zr0hI pic.twitter.com/EYgSlvAIwo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 13, 2024

Aunado a ello, dijo que no va a suceder nada grave y considera que es normal que se den “estos ataques”, e incluso refirió que políticamente les conviene.