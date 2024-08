INE aprueba mayoría de plurinominales de Morena, PT y PVEM en la Cámara de Diputados

Con 8 votos a favor y 3 en contra, el Consejo General del INE aprobó la asignación de diputados plurinominales. De esta manera, la coalición de Morena, PT y PVEM confirman mayoría calificada en la Cámara de Diputados, con lo que de ahora en adelante tendrá el poder para reformar la Constitución.

Con esto, el bloque de la 4T contará con 364 curules por mayoría relativa y representación proporcional: 236 de Morena, 77 del PVEM, y 51 del PT.

Por su parte, la coalición Fuerza y Corazón por México contará con 108 diputados. 72 del PAN, 35 del PRI y uno de mayoría relativa del PRD. En cuanto a Movimiento Ciudadano, el partido tendrá 26 diputados. Adempás, de que habrá un diputado independiente.

Los 8 votos a favor del proyecto corresponden a los y las consejeras Guadalupe Taddei, Norma de la Cruz, Rita Bell López, Jorge Montaño, Arturo Castillo, Uuc-kib Espadas, Carla Humphrey y Arturo Castillo.

Mientras que los 3 votos en contra fueron de los consejeros Dania Ravel, Jaime Rivera y Martín Faz, quienes apoyaron la propuesta de Claudia Zavala para reinterpretar la fórmula de asignación y mejorar la representatividad de los partidos políticos.

Morena tendrá el poder para reformar la Constitución sin contrapesos

Con la aprobación del Consejo General del INE, la oposición ha perdido la batalla contra la sobrerrepresentación del bloque de Morena y sus aliados, por lo que ahora el bloque oficialista tendrá el poder suficiente para reformar la Constitución.

Respecto a esto, cabe destacar que 8 de los consejeros electorales rechazaron la contrapropuesta de Claudia Zavala, la cual reinterpretó textualmente la norma para establecer contrapesos a la sobrerrepresentación de la coalición de Morena, PT y PVEM.

No obstante, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que la votación ha acatado las normas. “El INE no construye fracciones parlamentarias, tampoco tenemos dudas de cómo se aplica la Constitución, no existe un dilema, nuestro actuar está más allá de coyunturas electorales”, argumentó Taddei.