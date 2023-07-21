La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó aplicar medidas cautelares al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que solicitó Xóchitl Gálvez, por supuestos actos de violencia política de género.

Los consejeros determinaron que los comentarios realizados por el mandatario y demás funcionarios públicos constituyen más bien un ejercicio de crítica severa de la labor de Xóchitl Gálvez como servidora pública.

Con dos votos a favor de que se desechara la petición, de la consejera Rita Bell y Jorge Ventura y uno en contra, de la presidenta de la Comisión, Claudia Zavala, la queja presentada por la militante del Partido Acción Nacional (PAN) fue rechazada.

La aspirante a candidata presidencial acusaba de haber cometido violencia política de género al presidente, así como a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de Presidencia, Carlos Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital, Sigfrido Barjau de la Rosa, director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, CEPROPIE, y dos funcionarios más.

¿Por qué fueron rechazadas las medidas cautelares al presidente AMLO?

Las razones de la consejera Rita Bell, para negar las medidas cautelares en contra del morenista por violencia política a Xóchitl Gálvez, son que considera que es un asunto de fondo, por lo que le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Cabe recordar que AMLO señaló que Gálvez será el "títere impuesta por la oligarquía"; Rita Bell afirmó que decir que Xóchitl es títere o tiene titiretero no es violencia en razón de género.

Por otro lado, la consejera presidenta de la Comisión, Claudia Zavala, consideró que lo dicho por el presidente López Obrador y los funcionarios públicos sí es violencia política contra la aspirante presidencial, ya que estos subordinan a la senadora a un grupo de hombres y "perpetúan la idea de que las mujeres solo aspiramos a intervenir en asuntos públicos si hay hombre un detrás".