TEPJF ordena inscribir a Layda Sansores en Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género

El pasado miércoles 19 de julio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que se inscribiera a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS).

La militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue sancionada tras los señalamientos que hizo en contra de diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en julio de 2022. Esto ocurrió en una emisión de su programa “Martes del Jaguar”.

“Cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, dijo San Román, de quienes dijo que habían obtenido su candidatura por parte del presidente nacional a cambio de favores de índole sexual.

TEPJF ordenó a Layda Sansores disculparse con diputadas del PRI

A finales de mayo pasado, el Tribunal Electoral reafirmó que la gobernadora cometió violencia política de género y le ordenó ofrecer una disculpa pública. Layda Sansores no dio a conocer su postura tras la resolución del TEPJF.

Sin embargo, con la nueva resolución, se determinó desechar las medidas de reparación complementarias, como la disculpa en la página oficial del Gobierno de Campeche, así como que la mandataria asistiera a un curso en materia de violencia política de género.

¿Qué es el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género?

En el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política se concentra el listado de las personas sancionadas y el registro puede durar de 3 años hasta 6 dependiendo de si la falta es leve o reincidente.

Hasta el corte del 12 de enero del presente año, se habían contabilizado a 260 personas inscritas en el registro, de las cuales 215 son hombres y 45 son mujeres.