INE y TEPJF violaron la Constitución: Gobernadores de Morena

Los gobernadores de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México acusaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actuaron con parcialidad en los casos de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, a quiens se les impidió participar en las elecciones del 6 de junio próximo.

En una carta difundida esta mañana a la opinión pública, los gobernadores de Morena manifestaron su desacuerdo con el fallo con el que se canceló las candidaturas de Salgado Macedonio y de Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán.

Los mandatarios Jaime Bonilla, Rutilio Escandón, Cuauhtémoc Blanco, Miguel Barbosa, Adán Augusto, Cuitláhuac García y Clauda Sheinbaum se solidarizaron con el pueblo de Guerrero y Michoacán y se sumaron al llamado del presidente Andrés Manuel López Obardor de no caer en provocaciones.

Posicionamiento de los gobernadores constitucionales de los estados de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, frente a la resolución del Tribunal Electoral de la Federación.

“Como gobernadores y Jefa de Gobierno hemos impulsado el Acuerdo Nacional por la Democracia, donde quedó expresado públicamente nuestro compromiso para contribuir en la construcción de un nuevo régimen democrático, que no sea vulnerado por los poderes ejecutivos, como antaño”, indica la carta dada a conocer esta mañana.





Los mandatarios y la jefa de Gobierno de Morena indican que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen la obligación constitucional de garantizar el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes; sin embargo, con los fallos violaron ese precepto y por ello, la Constitución.

“Democracia es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes”, indica el texto.

Evelyn, hija de Salgado Macedonio podría ser la candidata en Guerrero

Morena tiene que registrar a más tardar este jueves a un nuevo candidato a la gubernatura de Guerrero y se especula que podría ser Evelyn Salgado Pineda, hija de “El Toro”.

“Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no ‘Juanita’. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo”, escribió la hija mayor de Salgado Macedonio hace unos días.

El mensaje desató las suspicacias ya que al referirse a la “juanitas” hace referencia a las candidatas de los partidos “puestas” para que después sean sustituidas por un hombre, como ocurrió con Rafael Acosta Ángeles, “Juanito” en Iztapalapa.