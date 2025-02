Desaceleración histórica: el costo económico de las obras faraónicas en México

Este viernes 21 de febrero se confirmó lo que muchos ya anticipaban: la economía mexicana cerró el 2024 con uno de los peores desempeños en décadas. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Producto Interno Bruto (PIB) creció apenas un 1.2% en todo el año, mientras que en el último trimestre registró una caída del 0.6%.

¿2024 es un desastre económico?

El analista económico Abraham Vergara calificó la situación como un “desastre económico”, destacando una desaceleración significativa en la mayoría de los sectores productivos del país. Este desplome ha llevado a México a experimentar su peor crecimiento económico en los últimos 36 años.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el crecimiento promedio anual fue de apenas 0.8%, el más bajo en seis administraciones consecutivas. Expertos atribuyen este bajo desempeño al elevado gasto público en proyectos de infraestructura poco productivos.

“Se invirtió en infraestructura caprichosa: un aeropuerto que no se usa, un Tren Maya que no se usa, una refinería que no refina y una aerolínea estatal sin vuelos. Se desperdició el dinero”, enfatizó Vergara.

Reformas afectaron la economía del país

Además de las polémicas inversiones, las reformas impulsadas por el gobierno también afectaron la confianza de los inversionistas.

Carlos Ramírez, otro analista económico, señaló que “una agresiva agenda de reformas constitucionales, como la reforma al poder judicial, la desaparición de órganos autónomos y la reforma energética, deterioró el ambiente de negocios y desincentivó la inversión”.

El sexenio de López Obrador quedará marcado como uno de los periodos más críticos en materia económica, afectado por decisiones que, según expertos, alejaron capitales y limitaron el crecimiento sostenido del país.