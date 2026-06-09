¿Ir al mercado saldrá más barato? Inflación en México retrocede en mayo 2026; lista de productos que bajaron de precio
Entre los alimentos que bajaron de precio durante mayo 2026 están los servicios de electricidad, tomate verde, limón y otros chiles frescos.
¡Da un respiro más! La inflación en México registró una baja importante para mayo 2026, sumando dos meses consecutivos de pérdidas; te compartimos los productos, alimentos y servicios que disminuyeron de precio para el quinto mes del año.
La cifra de inflación continúa lejos del objetivo del Banco de México (Banxico), que busca ubicarla en 3% con variación porcentual para este 2026.
¿Cómo está la inflación en México 2026?
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la inflación en México se ubicó en 4.19%, ubicándose por debajo de los 4.45% registrados en el mes de abril.
Por otro lado, la inflación subyacente, considerada para medir el precio de los productos y alimentos del país, se ubicó en 3.10% para el quinto mes de este año.
En mayo 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.527 y representó una disminución de 0.21% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.94%.— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 9, 2026
Por componente, la inflación anual fue la siguiente:
▪️4.19%… pic.twitter.com/w3Ox3dzvmC
¿Qué productos?
En su último reporte, el INEGI compartió la lista de alimentos, productos y servicios que bajaron de precio durante el mes de mayo; te compartimos los artículos que fueron impactados por la inflación en México:
- Pepino
- Tomate verde
- Limón
- Otros chiles frescos
- Servicio de electricidad
- Chile serrano
- Gas doméstico natural
- Cebolla
- Plátanos
- Huevo
Alimentos y productos que subieron de precio en México
Por el contrario, los alimentos y productos que subieron de precio en mayo 2026 fueron: Papas y otros tubérculos, Gas doméstico LP, detergentes, pollo, tortilla de maíz, colectivo, restaurantes y similares, así como la renta de vivienda, vivienda propia, junto con loncherías, fondas, torterías y taquerías.
¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?
El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.
Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:
- Aumento del costo de bienes y servicios; alimentos, transporte, electricidad o gas.
- Reducción del poder adquisitivo
- Endeudamiento y menor capacidad de ahorro
- Impacto en negocios
- Efectos macroeconómicos