¿Ir al mercado saldrá más barato? Inflación en México retrocede en mayo 2026; lista de productos que bajaron de precio

¡Da un respiro más! La inflación en México registró una baja importante para mayo 2026, sumando dos meses consecutivos de pérdidas; te compartimos los productos, alimentos y servicios que disminuyeron de precio para el quinto mes del año.

La cifra de inflación continúa lejos del objetivo del Banco de México (Banxico), que busca ubicarla en 3% con variación porcentual para este 2026.

¿Cómo está la inflación en México 2026?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la inflación en México se ubicó en 4.19%, ubicándose por debajo de los 4.45% registrados en el mes de abril.

Por otro lado, la inflación subyacente, considerada para medir el precio de los productos y alimentos del país, se ubicó en 3.10% para el quinto mes de este año.

En mayo 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.527 y representó una disminución de 0.21% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.94%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.19%… pic.twitter.com/w3Ox3dzvmC — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 9, 2026

¿Qué productos?

En su último reporte, el INEGI compartió la lista de alimentos, productos y servicios que bajaron de precio durante el mes de mayo; te compartimos los artículos que fueron impactados por la inflación en México:



Pepino

Tomate verde

Limón

Otros chiles frescos

Servicio de electricidad

Chile serrano

Gas doméstico natural

Cebolla

Plátanos

Huevo

Alimentos y productos que subieron de precio en México

Por el contrario, los alimentos y productos que subieron de precio en mayo 2026 fueron: Papas y otros tubérculos, Gas doméstico LP, detergentes, pollo, tortilla de maíz, colectivo, restaurantes y similares, así como la renta de vivienda, vivienda propia, junto con loncherías, fondas, torterías y taquerías.

¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?

El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.

Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:

