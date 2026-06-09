tva (1).png

¿Ir al mercado saldrá más barato? Inflación en México retrocede en mayo 2026; lista de productos que bajaron de precio

Entre los alimentos que bajaron de precio durante mayo 2026 están los servicios de electricidad, tomate verde, limón y otros chiles frescos.

Inflación en México baja en mayo 2026: ¿Qué productos bajaron de precio?
Inflación en México baja en mayo 2026|INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Da un respiro más! La inflación en México registró una baja importante para mayo 2026, sumando dos meses consecutivos de pérdidas; te compartimos los productos, alimentos y servicios que disminuyeron de precio para el quinto mes del año.

La cifra de inflación continúa lejos del objetivo del Banco de México (Banxico), que busca ubicarla en 3% con variación porcentual para este 2026.

¿Cómo está la inflación en México 2026?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la inflación en México se ubicó en 4.19%, ubicándose por debajo de los 4.45% registrados en el mes de abril.

Por otro lado, la inflación subyacente, considerada para medir el precio de los productos y alimentos del país, se ubicó en 3.10% para el quinto mes de este año.

¿Qué productos?

En su último reporte, el INEGI compartió la lista de alimentos, productos y servicios que bajaron de precio durante el mes de mayo; te compartimos los artículos que fueron impactados por la inflación en México:

  • Pepino
  • Tomate verde
  • Limón
  • Otros chiles frescos
  • Servicio de electricidad
  • Chile serrano
  • Gas doméstico natural
  • Cebolla
  • Plátanos
  • Huevo

Alimentos y productos que subieron de precio en México

Por el contrario, los alimentos y productos que subieron de precio en mayo 2026 fueron: Papas y otros tubérculos, Gas doméstico LP, detergentes, pollo, tortilla de maíz, colectivo, restaurantes y similares, así como la renta de vivienda, vivienda propia, junto con loncherías, fondas, torterías y taquerías.

¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?

El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.

Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:

  • Aumento del costo de bienes y servicios; alimentos, transporte, electricidad o gas.
  • Reducción del poder adquisitivo
  • Endeudamiento y menor capacidad de ahorro
  • Impacto en negocios
  • Efectos macroeconómicos
Tags relacionados
Inflación Economía en México

Notas