¿Por los cielos? Esto cuesta la canasta básica en México para febrero 2026; lista de precios por estado

¿Te sale más caro hacer la despensa? Conocer el costo de los alimentos y otros productos de la canasta básica en México, es clave para cientos de familias mexicanas que acuden cada semana a realizar el supermercado.

¿Cuánto cuesta la canasta básica en México para febrero 2026?

El precio de la canasta básica para febrero 2026 se ubica entre los $799.80 hasta los $921.90 pesos por familia, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Recuerda que el costo puede cambiar dependiendo del establecimiento al que acudas a adquirir los productos y alimento que necesitas.

Precios de la canasta básica en otras regiones de México

El "Quién es Quién de los Precios", la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), compartió el precio de la canasta básica en distintas partes de la República Mexicana, ¿en dónde sale más barato hacer el supermercado?



Guerrero - $839.40 pesos

Tamaulipas - $798.60 pesos

Jalisco - $814.40 pesos

Nuevo León - $868.18 pesos

Baja California - $818.40 pesos

Ciudad de México - $884.80 pesos

Estado de México - $867.30 pesos

Tlaxcala - 921.90 pesos

La región con el precio más bajo de la canasta básica es Tamaulipas, ubicándose en $798.60 pesos por una familia de cuatro integrantes. Por el contrario, la región con el costo más alto es Tlaxcala, arriba de $900 pesos.

🛒 En la mayoría de las cadenas comerciales que hoy presentamos en la #MañaneraDelPueblo, la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía se encuentra por debajo de los 910 pesos.

🖥️ Consulten el #QuiénEsQuiénEnLosPrecios, comparen y elijan lo justo:… pic.twitter.com/ytNQUp15hk — Iván Escalante (@ivan_escalante) February 16, 2026

¿En qué parte de la CDMX sale más barato hacer la despensa?

La Central de Abastos, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, es la zona con el precio más bajo de la canasta básica en la CDMX, ubicándose en $805.86 pesos, según el último reporte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿Qué productos subieron de precio en México en 2026?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), compartió los productos, alimentos y artículos que subieron de precio durante el primer mes del año, pero ¿cuáles son?



Limón

Cigarros

Plátanos

Refrescos envasados

Servicios domésticos

Loncherías, fondas, torterías y taquerías

Servicios de electricidad

Vivienda propia

Otros alimentos cocinados

Restaurantes y similares

Por el contrario, los artículos que bajaron de precio están: Transporte aéreo, chile serrano, otros chiles frescos, lechuga y col, así como los servicios turísticos en paquete, otras verduras y legumbres, huevo, Gas doméstico LP y detergentes.