Influencer de Filipinas muere; su novio también falleció tres días después

La influencer filipina Gina Lima falleció a los 23 años de edad el 16 de noviembre de 2025, y su pareja, el también creador de contenido Ivan Cezar Ronquillo, murió tres días después a los 24 años. Ahora, las autoridades del país investigan las extrañas circunstancias que rodean ambas muertes.

Lima era conocida por compartir contenido de modelaje y estilo de vida en redes sociales. Ella contraba con más de 423 mil seguidores en Facebook y 182 mil en Instagram. Por su parte, Ronquillo destacaba por sus fotos y videos de fitness, con más de 34 mil seguidores en Instagram.

Lima fue declarada muerta tras ser trasladada por Ronquillo a un hospital en Quezon City, en el área metropolitana de Manila.

Informe forense: lesiones y líquido en los pulmones de Gina Lima

Un informe elaborado por la unidad forense de la Policía de Quezon City indica que Lima presentaba lesiones externas no fatales, además de líquido en los pulmones y congestión en el corazón. La causa exacta de su muerte sigue sin ser determinada a la espera de los resultados de pruebas toxicológicas.

Durante una conferencia de prensa, la vocera de la policía de Quezon City, Jennifer Gannaban, informó que en la habitación donde Lima fue hallada inconsciente se encontraron marihuana y otros medicamentos.

Filipina model & digital creator Gina Lima has passed away, according to posts circulating on social media. Friends & fans are grieving, with many using #JusticeForGinaLima and demanding clarity on her untimely death.



No official statement has been released yet.#radarPH pic.twitter.com/mtjKZN973J — radar PH (@radarph_media) November 17, 2025

Las extrañas circunstancias que rodean ambas muertes

El 19 de noviembre de 2025, la policía informó que Ivan Cezar Ronquillo fue encontrado muerto en la escalera de su residencia en Quezon City y declarado fallecido al llegar al hospital. Según el teniente de la policía Edison Ouano, jefe de la unidad de investigación criminal, la muerte es investigada como un posible suicidio por ahorcamiento.

El suicidio de Ivan Ronquillo: ¿qué decía su último mensaje?

Un día antes de su fallecimiento, Ivan Cezar compartió en Facebook un emotivo tributo a Gina Lima, con fotos y videos juntos. Un mensaje traducido del filipino decía: “Te amo mucho, Gina, nunca podré superarlo sin ti a mi lado”.

Las autoridades confirmaron que el influencer no fue considerado sospechoso en la investigación sobre la muerte de Gina Lima. Sin embargo, sí investigan el acoso en línea que recibió tras su fallecimiento.

La familia de Ivan Cezar Ronquillo expresó su dolor y preocupación por el juicio público que enfrentó el joven creador de contenido.