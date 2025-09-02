Fue el primer informe del Gobierno de Claudia Sheinbaum, pero como se dice: “hechos, no palabras”.

Libertad de expresión y uso de la fuerza del Estado: Se mencionó que en México no hay represión, no se usa la fuerza del Estado contra el pueblo y se practica la mayor libertad de expresión de la historia, sin censura. Sin embargo, hay quien argumenta que esto solo se queda en palabras.

Elección de ministros de la Corte y relación con poderes: Se habló de elecciones libres para los ministros de la Corte y de una relación de respeto mutuo, gobernando con honestidad y austeridad. A esto, se contrapone la idea de que la austeridad no es una obligación personal para algunos funcionarios.

Salud y medicamentos: El acceso a la salud se declaró como un derecho, no una mercancía. Sin embargo, existe la preocupación por la escasez de medicamentos y la falta de transparencia sobre el destino de los fondos. La gente pide la verdad y que se cumplan las promesas.

La Cuarta Transformación (4T): Se afirmó que la 4T no solo continúa, sino que se profundiza. Por otro lado, la opinión contraria es que no se puede hablar de un “segundo piso” de la transformación si, en la práctica, el “primer piso” no se ha completado.

Tierras y decretos presidenciales: Se mencionaron cinco decretos que restituirían, reconocerían y titularían cerca de 10 mil hectáreas como propiedad comunal. A pesar de esto, se critica que la recuperación de territorio quedó en palabras, sin que se haya recibido un solo centímetro de tierra.

Recuerda: “No porque lo digan es verdad”. Compara y saca tus propias conclusiones.

