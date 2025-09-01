Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 1 de septiembre EN VIVO
Entérate de los temas de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer informe de gobierno este 1 de septiembre.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto del informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes 1 de septiembre. El cual tendrá lugar en Palacio Nacional a las 11:00 horas.
Informe de gobierno EN VIVO
¿A qué hora comienza el informe de gobierno de la presidenta?
El informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá lugar este lunes 1 de septiembre en Palacio Nacional en punto de las 11 horas de la mañana. Horas antes de que los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rindan protesta.