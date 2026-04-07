Gustavo Petro confiesa espionaje a candidato opositor en Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia, aseguró que tiene informes de inteligencia que vinculan a un candidato presidencial opositor con un supuesto acuerdo electoral. No obstante, el mandatario confesó que tiene un aparato dedicado a espiar a sus opositores, en vísperas de las elecciones de este año.

Gustavo Petro vincula a Abelardo de la Espriella con supuesta trama de pasaportes

El mandatario colombiano aseguró que Abelardo de la Espriella, candidato opositor a la presidencia, supuestamente está relacionado con una empresa que perdió el contrato para emitir pasaportes colombianos, a la cual le prometió devolverle el contrato a cambio de su apoyo en la campaña electoral.

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No obstante, Petro alegó que dicha información está basada en informes de inteligencia.

“No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a De La Espriella”, escribió Petro en su perfil de la red social X, antes conocida como Twitter.

Denuncia por interceptación ilegal: la respuesta de la oposición ante la Comisión de Acusaciones

Por su parte, Abelardo de la Espriella declaró que denunció la “interceptación ilegal” que reconoció Petro en su perfil de redes sociales. El candidato opositor aseveró que presentó la denuncia ante la Comisión de Acusaciones “aun cuando no hagan nada, porque ese antro lo maneja Petro”.

De la Espriella solicita verificación internacional de la Unión Europea y EE. UU.

“Quiero dejar una constancia histórica. (...) Y he presentado ante la Unión Europea y ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos una solicitud para que se dé una verificación de lo que está ocurriendo”, mencionó De la Espriella.