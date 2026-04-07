Bañó a su compañera con aceite hirviendo: Una joven de Tailandia sufre graves quemaduras tras ser agredida en su trabajo

La tarde del pasado 4 de abril en Tailandia, el área de comida de un centro comercial en el distrito de Mueang, Krabi, se transformó en una escena de gritos de dolor. Rattika, una joven de 19 años dedicada a la venta de bebidas, se disponía a cerrar su puesto cuando fue sorprendida por la espalda por su vecina de local, identificada como "Fon", con una olla de aceite hirviendo.

La mujer arrojó el líquido caliente y la agresión quedó grabada.

Así le arrojó el aceite hirviendo a su compañera

Los servicios de rescate llegaron al primer piso del centro comercial tras el reporte del personal de seguridad. Allí encontraron a Rattika con quemaduras de segundo grado en el lado derecho del torso y gran parte de la espalda.

Según testigos, el ataque fue sumamente agresivo; incluso un cliente mencionó que la agresora gritó el nombre de la víctima antes de lanzar el aceite.

¿Por qué una mujer aventó aceite hirviendo a joven en Tailandia?

Rattika confesó a las autoridades que no entendía la magnitud del ataque, aunque recordó que el pasado 1 de abril ambas habían tenido un roce. En aquella ocasión, mientras la víctima platicaba con un familiar, Fon comenzó a insultarla sin motivo aparente.

Una simple indiferencia entre compañeras de pasillo escaló hasta convertirse en una agresión física que ahora mantiene a la joven bajo cuidados intensivos en el Hospital de Krabi.

Salvan a joven tras agresión en centro comercial de Tailandia

Tras vaciar el aceite caliente, Fon intentó perderse entre la multitud del centro comercial para escapar. Sin embargo, varios clientes que presenciaron el acto no lo permitieron.Los hombres la sometieron y la mantuvieron retenida en el suelo hasta que llegaron los agentes de la policía local.

Los testigos se mostraron dispuestos a declarar ante el juez, señalando la alevosía con la que actuó la mujer.

🔥 LE ARROJAN ACEITE HIRVIENDO TRAS DISCUSIÓN 🔥

Una joven de 19 años habría sido brutalmente agredida luego de una discusión con una conocida, quien presuntamente le arrojó aceite hirviendo, causándole graves lesiones.



Según versiones difundidas en redes sociales, ambas… pic.twitter.com/xtpIGEuwPz — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) April 6, 2026

La sospechosa se niega a declarar

Fon se negó a dar cualquier tipo de declaración en la escena del crimen y opuso resistencia cuando intentaron tomarle fotografías para el registro policial.

Actualmente se encuentra bajo custodia en la comisaría de Mueang Krabi, donde enfrentará cargos por lesiones graves, mientras los peritos analizan los videos de seguridad del establecimiento.

Hay dos casos por accidentes en Tailandia que involucran ollas calientes

Este no es el único caso que involucra quemaduras y comida en Tailandia. En otro punto del país, un hombre busca justicia tras sufrir heridas graves por una olla caliente defectuosa en un restaurante de comida Isan.

Lo increíble es que la aseguradora del lugar se niega a pagar la compensación completa. El argumento de la empresa es que el cliente tuvo la culpa por poner "demasiados ingredientes" en la olla, provocando que esta fallara.