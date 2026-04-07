¿Operaron a un bebé antes de nacer? Así fue la impresionante cirugía fetal en Colombia

Un procedimiento sin precedentes marca un antes y un después en la medicina fetal en Colombia. En la ciudad de Barranquilla, un equipo de especialistas logró realizar una cirugía dentro del vientre materno para tratar una hidrocefalia severa, una condición que amenazaba el desarrollo cerebral de un bebé incluso antes de nacer.

El impresionante caso comenzó durante la semana 18 de gestación, cuando estudios médicos detectaron una acumulación anormal de líquido en el cerebro del feto, diagnóstico conocido como hidrocefalia. Según explicó el neurocirujano William Contreras, esta condición puede generar daños neurológicos graves, incluyendo trastornos cognitivos, además de problemas de memoria e incluso epilepsia.

¿Qué es la hidrocefalia y por qué es tan peligrosa?

El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS por sus siglasen inglés), señala que la hidrocefalia es una enfermedad caracterizada por el aumento de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro. Esto provoca presión intracraneal que puede afectar el desarrollo normal del sistema nervioso.

De acuerdo con especialistas médicos, si no se trata a tiempo, puede derivar en discapacidad neurológica permanente. En este caso, la evolución del líquido era progresiva, lo que encendió las alarmas del equipo médico en Colombia.

¿Cómo fue la cirugía fetal inédita en Colombia?

Este impresionante procedimiento fue liderado por el equipo del Instituto de Cirugía y Terapia Fetal del Caribe, bajo la dirección del especialista Miguel Parra Saavedra, quien confirmó que se trata de la primera intervención de este tipo en Colombia.

La operación se realizó mediante una técnica mínimamente invasiva, sin cirugía abierta. A través de agujas y un fetoscopio, los médicos ingresaron al útero, atravesaron estructuras hasta llegar al cerebro del feto y lograron intervenir directamente los ventrículos cerebrales.

La cirugía duró aproximadamente cinco horas, en las que cada decisión fue crucial; conforme a los especialistas, el objetivo fue reducir la presión intracraneal y mejorar el pronóstico del bebé.

¿Cuáles fueron los resultados tras la operación del bebé antes de nacer?

Los primeros resultados son alentadores, ya que se reporta que el ventrículo cerebral afectado, que medía 33 milímetros, redujo prácticamente a la mitad su tamaño tras la intervención.

Según el equipo médico, tanto la madre como el bebé se encuentran en buen estado de recuperación, aunque el seguimiento continuará para determinar si será necesario un tratamiento adicional tras el nacimiento. El propio Parra Saavedra destacó que se trata de una cirugía paliativa, orientada a mejorar la calidad de vida futura del menor.

Cirugía fetal en Colombia: Un avance que cambia la medicina en América Latina

Este logro posiciona a Colombia como un referente en cirugía fetal avanzada, una especialidad que aún es limitada en muchos países. Expertos coinciden en que este tipo de intervenciones abre nuevas posibilidades para tratar enfermedades antes del nacimiento, cambiando radicalmente el pronóstico de miles de bebés.

Hoy, la ciencia vuelve a demostrar su poder: intervenir incluso antes de la vida fuera del vientre, y la pregunta inevitable es: ¿estamos entrando en una nueva era donde las enfermedades podrán tratarse incluso antes de nacer?