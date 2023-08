¡Temporada de cocodrilos! Inicia eclosión en laguna Nichupté de Cancún

Inició la temporada de eclosión de cocodrilos en la laguna Nichupté de Cancún, Quintana Roo. Especialistas señalan que aunque no se tiene un conteo actual de cuántos cocodrilos hay en Quintana Roo los últimos reportes de 2019 dicen que había más de mil.

La eclosión de la crías de cocodrilos se da en los meses de julio a septiembre. Regularmente las hembras se encuentran a lado de su nido, que se ve como un pequeño montón de hojarazca o tierra.

Alejandra Verástegui, espcialista en cocodrilos, realiza algunas recomendaciones: “Cuidarlos, no alimentarlos porque si no se pueden acostumbrar al ser humano y es donde se puede llegar a tener accidentes y cuando a ver en algún ido definitivamente no acercarse tengan mucho cuidado”.

Los cocodrilos son una especie exótica datan desde la época de los dinosaurios y aunque no se encuentran en peligro de extinción piden a los habitantes y turistas no acercarse ya que son animales salvajes.