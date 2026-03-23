¿Buscas hacer crecer tu negocio? “Somos Grandes” es el movimiento que podría ser clave en México

La Ciudad de México se consolidó nuevamente como el epicentro del emprendimiento nacional al recibir la segunda edición del encuentro "Somos Grandes". Este movimiento, liderado por Ninfa Salinas, vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas, tiene como objetivo principal brindar capacitación, herramientas y una red de contacto estratégica para los pequeños y medianos empresarios que buscan profesionalizar sus entornos y expandir sus horizontes comerciales.

Durante el evento celebrado en un hotel de Paseo de la Reforma, decenas de emprendedores participaron en sesiones de mentoría y capacitación diseñadas para enfrentar los retos de un entorno económico complejo. La iniciativa se presenta como un respaldo directo para quienes deciden invertir y generar oportunidades en territorio mexicano.

¿Qué es "Somos Grandes" y cómo impulsa a los emprendedores en México?

"Somos Grandes" no es solo un evento, sino una plataforma integral que busca recuperar la identidad del México productivo. Según explicó Ninfa Salinas durante el mensaje de bienvenida, este movimiento es un reconocimiento a quienes ponen su capital en riesgo para construir prosperidad.

La iniciativa ofrece un ecosistema de apoyo que incluye:



Capacitación de alto nivel: Consejos y tácticas de la mano de grandes economistas y empresarios experimentados.

Consejos y tácticas de la mano de grandes economistas y empresarios experimentados. Acceso gratuito: Tanto las conferencias presenciales como las herramientas digitales y mentorías no tienen costo para los inscritos.

Tanto las conferencias presenciales como las herramientas digitales y mentorías no tienen costo para los inscritos. Networking estratégico: Sesiones diseñadas para generar alianzas que permitan el crecimiento escalable de los negocios.

Impulsan a emprendedores en CDMX...



Concluyó el encuentro "Somos Grandes", liderado por @NinfaSalinas, Vicepresidenta del Comité Ejecutivo de @gruposalinas, para apoyar a pequeños y medianos empresarios.



La iniciativa ya suma más de 16 mil emprendedores en el país.… pic.twitter.com/yZyJd4tyVb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 23, 2026

El impacto de los empresarios: 72% de los empleos formales en México

El papel del empresariado es fundamental para la estabilidad del país. Datos presentados durante la iniciativa subrayan la relevancia de este sector como el verdadero motor de la transformación nacional:



Población empresarial: Actualmente existen 4.8 millones de empresarios en México.

Actualmente existen en México. Generación de empleo: Este sector es responsable de crear el 72% de los empleos formales .

Este sector es responsable de crear el . Aportación económica: Las empresas establecidas por estos emprendedores generan el 50% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Este peso económico justifica la necesidad de crear redes de apoyo como "Somos Grandes", que actualmente tiene presencia en 22 entidades federativas, incluyendo puntos clave en Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Yucatán y Baja California.

Contenido exclusivo y redes de contacto: Una comunidad en expansión

El movimiento ya cuenta con más de 16 mil emprendedores inscritos y proyecta alcanzar los 45 mil suscriptores en los próximos meses. La integración a esta red permite acceder a beneficios exclusivos como:



Programa de TV en ADN 40: Espacio conducido por Ninfa Salinas con invitados como Arturo Elías Ayub, Eugenio Derbez, Gina Diez Barroso y Saúl "Canelo" Álvarez.

Espacio conducido por Ninfa Salinas con invitados como Arturo Elías Ayub, Eugenio Derbez, Gina Diez Barroso y Saúl "Canelo" Álvarez. Comunidades en WhatsApp: Grupos semanales donde empresarios de todo el país comparten ideas y detectan oportunidades de negocio en tiempo real.

Grupos semanales donde empresarios de todo el país comparten ideas y detectan oportunidades de negocio en tiempo real. App dedicada: Contenido diario de inspiración y capacitación disponible desde cualquier dispositivo móvil.

El encuentro en la Ciudad de México reafirma el compromiso de fortalecer a los nuevos empresarios, brindándoles el "cobijo" necesario para navegar en un mercado competitivo y seguir transformando la economía de sus comunidades.

