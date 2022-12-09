Emite INM alerta migratoria por responsables de meningitis en Durango

El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación emitió alerta migratoria a nombre de Guillermo Enrique “N”, Ilse Janet “N”, José Miguel “N”, Sandra Idanes “N”, David Erasmo “N”, Dora Manuela “N” y Luis Carlos “N”.

Lo anterior, derivado de las órdenes de aprehensión en su contra por la probable comisión de los delitos de homicidio y lesiones agravadas, tras la muerte de más de 20 personas por casos de meningitis en cuatro hospitales privados en el estado de Durango.

Vigilarán puntos de tránsito internacional.

La alerta migratoria pretende verificar, registrar e informar a las autoridades respectivas sobre los movimientos de ingreso-salida de dichas personas en los puntos de tránsito internacional.