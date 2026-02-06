Lo más relevante de lo que habló la presidenta Sheinbaum en su mañanera hoy 6 de febrero

Este viernes 6 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum cierra la actividad semanal desde el Salón de la Tesorería. Tras encabezar ayer la conmemoración del Día de la Constitución, la mandataria retoma el diálogo con la prensa en una sesión de agenda abierta. En Fuerza Informativa Azteca te llevamos los detalles y las frases más destacadas del día.