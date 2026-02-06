Mala calidad del aire: Autos con restricciones por el Hoy No Circula viernes 6 de febrero

¡Aguas! Este viernes 6 de febrero el programa Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), a pesar de que la Dirección de Monitoreo Atmosférico reporta una mala calidad del aire, con un nivel de alto riesgo.

No obstante, se recomienda a los capitalinos evitar realizar actividades al aire libre durante las horas de mayor concentración de partículas contaminantes PM10 y PM2.5.

¿Qué autos no circulan los viernes en CDMX y Edomex?

Las restricciones vehiculares aplicarán de 5:00 de la mañana a 22:00 horas para los siguientes vehículos:



Autos con engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Holograma 1 y 2

¿Qué vehículos no circulan este viernes?|CAME

Si a lo largo del día no se reporta un aumento en la concentración de contaminantes ni se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental, los vehículos exentos podrán circular de manera habitual.

Entre ellos se encuentran los autos con holograma “0” y “00”, así como aquellos con engomado verde, amarillo, rojo y rosa.

También quedan sin restricción los vehículos eléctricos, motocicletas, transporte público, taxis, unidades de emergencia, así como autos destinados a servicios médicos y de seguridad.

Hoy No Circula Sabatino: ¿cómo funciona en el primer sábado del mes?

Este sábado 7 de febrero, correspondiente al primer sábado del mes, no circulan los autos con:



Holograma 1

Terminaciones impares (1, 3, 5, 7, 9)

Holograma 2 y foráneos.

Con el ajuste en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para febrero de 2026, las multas por circular en días prohibido pueden superar las 20 UMA en el Edomex, mientras que en la CDMX se sanciona de 20 a 30 UMA.

Teniendo en cuenta que su valor actual es de 117.31 pesos, las sanciones van de los 2 mil 346 pesos y hasta los 3 mil 520 pesos. Esto si por suerte no se llevan tu auto al corralón, porque implicarían más gastos.

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa no es exclusivo de la capital. En el Estado de México, la medida se aplica rigurosamente en 40 municipios, incluyendo zonas de gran movimiento como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Toluca.

En la CDMX hay vigilancia en las 16 alcaldías, por lo que circular sin respetar el Hoy No Circula puede derivar en multas al cruzar de una zona a otra.