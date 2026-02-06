CURP biométrica para niños y adolescentes: ¿qué partes del cuerpo se escanean?

Pese a los riesgos que implica, el registro de la CURP biométrica en México ya es una realidad. Esto ha generado nuevas dudas entre madres, padres y tutores, como si el trámite es obligatorio y qué datos biométricos se toman a niñas, niños y adolescentes.

Datos biométricos que se escanean para la nueva CURP

La CURP biométrica es un trámite que permite vincular la Clave Única de Registro de Población con datos como el rostro, las huellas dactilares, el iris de ambos ojos y la firma digitalizada.

Este proceso en teoría ayuda a prevenir errores de identidad y facilita validaciones más seguras en trámites oficiales, aunque en meses recientes se ha demostrado que estas bases de datos pueden llegar a ser hackeadas.

Ahora bien, los datos biométricos que se registran varían según el grupo de edad. Por ejemplo, en el caso de niñas y niños de 0 a 4 años, RENAPO únicamente realiza:



Fotografía del rostro del menor

En esta etapa no se capturan huellas ni iris, debido a que los rasgos físicos aún se encuentran en desarrollo. Además, es obligatorio que el tutor presente una identificación oficial con fotografía, la cual también será digitalizada.

Datos biométricos que se capturan en niños de 5 a 11 años

En este rango de edad, el trámite incluye:



Fotografía del rostro

Huellas dactilares de índices y pulgares, es decir, cuatro huellas

Captura del iris de ambos ojos

También se debe presentar una identificación con fotografía del menor, como credencial escolar, certificado escolar con foto, boleta de calificaciones, credencial del IMSS, ISSSTE o pasaporte.

Registro biométrico en adolescentes de 12 a 17 años

Para adolescentes, el proceso es muy similar al de una persona adulta, aunque sigue siendo obligatoria la presencia del padre, madre o tutor. En este grupo se escanean:



Fotografía del rostro

Huellas dactilares

Iris de ambos ojos

Identificación oficial del menor

¡Atención! Es importante que el tutor cuente primero con su propio registro biométrico, o bien realizarlo el mismo día de la cita.

Aviso importante

¡Actualizamos nuestra página de citas!.

A partir de hoy, el trámite de #CURPBiométrica se atenderá exclusivamente con cita previa. Consulta las nuevas fechas disponibles y agenda la tuya en nuestro link:https://t.co/5hrs2MyYi8#RENAPO#CURP#SEGOB pic.twitter.com/wRAmqNulVF — Félix Arturo Arce Vargas (@R2D2ARCE) February 3, 2026

¿Cómo sacar la cita para la CURP biométrica?

Félix Arturo Arce Vargas, Director General del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), informó que a partir de ahora el registro solo se atenderá con cita previa, y será mediante el nuevo sistema de citas. A continuación, te enlistamos los pasos:



Ingresa al sitio oficial: https://citas.renapo.gob.mx

Da clic en “Comenzar”.

Registra un correo electrónico válido, ya que recibirás un código de verificación de 6 dígitos.

Selecciona la entidad disponible, que por ahora solo incluye: CDMX, Zacatecas y Michoacán.

Elige el módulo disponible y la fecha de la cita.

Ingresa tu CURP.

Confirma la cita.

Una vez completado el proceso, recibirás un comprobante de cita por correo electrónico, el cual deberás llevar impreso el día del trámite.

