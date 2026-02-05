Minimizan morenistas operación del salón de belleza del Senado; PAN pide informe

Mientras la senadora del PAN, Lilly Téllez, solicitó a la Mesa Directiva un informe detallado para esclarecer bajo qué condiciones operaba un salón de belleza dentro del Senado de la República y cómo fue autorizado, legisladoras de Morena y del PT salieron en defensa del establecimiento, el cual brindaba servicio a senadoras durante el horario laboral, incluso mientras se realizaban sesiones en la Cámara Alta.

Morena acusa postura “misógina” en la cobertura mediáticaLa senadora de Morena, Beatriz Mojica, lamentó el escándalo generado en medios de comunicación y consideró que la cobertura responde a una postura machista y misógina por parte de algunos periodistas.

“Ese me parece un tema sumamente misógino; porque fíjense ustedes que aquí en el Senado de la República, desde hace 50 años, existen boleros y a nadie le han llamado la atención”, señaló.Mojica comparó el salón de belleza con los boleros que limpian zapatos en el Senado, subrayando que estos últimos han operado durante décadas sin cuestionamientos públicos.

“Limpian los zapatos de los hombres y a todo mundo le preocupa una estética en la que las mujeres pueden peinarse, pero no les preocupan los boleros”, añadió.

Senadoras aseguran desconocer detalles de operación del salón

Otras legisladoras reconocieron no conocer los detalles sobre la operación del salón de belleza, aunque rechazaron que se tratara de un servicio exclusivo para senadoras del bloque oficialista.

La senadora del PT, Yeidckol Polevnsky, aseguró que desconocía incluso la existencia del espacio dentro del Senado.

“Ni siquiera sabía que existía. No sabía dónde está. En la Cámara de Diputados sí había estéticas, pero en el Senado yo creí que no”, expresó.Polevnsky consideró que el lugar no operaba de forma clandestina y que se trataba de un espacio de apoyo para legisladoras que viajan desde otros estados.

“No es un salón comercialmente hablando, sino un salón para cualquier emergencia de legisladoras que necesiten arreglarse”, explicó.

¡Clausuran el salón de belleza en el @senadomexicano! 🚫💇‍♀️⁣

⁣

El Resguardo Parlamentario clausuró el salón de belleza improvisado que operaba en el piso 2 del edificio Hemiciclo. ¿La razón? El revuelo causado tras captarse a la senadora Juanita Guerra retocándose el tinte de… pic.twitter.com/tDMzpNzK7Y — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 5, 2026

Defienden su existencia si no se usan recursos públicos

Beatriz Mojica reiteró que la existencia de este tipo de espacios puede justificarse siempre y cuando no se utilicen recursos públicos y los servicios sean pagados por quienes los usan.

“Las mujeres tienen necesidades y quienes quieran usar una estética para cortarse el pelo o peinarse pueden hacerlo, siempre y cuando no se usen recursos públicos y todos paguen por el servicio”, sostuvo.

PT minimiza impacto presupuestal del salón de belleza

Por su parte, Yeidckol Polevnsky Gurwitz minimizó cualquier posible impacto económico del salón de belleza frente al presupuesto anual del Senado, que supera los 5 mil millones de pesos.

“Un salón de belleza no creo que pinte nada. No creo que sea un tema de interés”, declaró.Hasta el momento, la Mesa Directiva del Senado no ha informado si atenderá la solicitud del PAN para transparentar la autorización, costos y condiciones bajo las cuales operaba el salón de belleza dentro de la Cámara Alta.