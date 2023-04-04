INM con deficiencias de coordinación desde 2021: ASF

Ciudad de México. La Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó deficiencias en el Instituto Nacional de Migración (INM) relacionadas con la operación interna y de coordinación con dependencias en el manejo de las acciones migratorias.

De acuerdo a los resultados de la auditoría de cumplimiento y desempeño, practicada a la Cuenta Pública de 2021, se encontró que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene debilidades y acciones deficientes, que derivaron en 14 recomendaciones preventivas encaminadas a fortalecer el control interno, el proceso administrativo y el cumplimiento de metas y objetivos del organismo.

Los hallazgos detectados en el INM también ocasionaron que la Auditoria Superior de la Federación hiciera recomendaciones a la Cámara de Diputados para modificar la Ley de Migración, a fin de establecer una mejor coordinación institucional en la ejecución de la política migratoria en el país.

¿Qué busca la ASF con la modificación a la Ley de Migración?

• Que se disponga de una definición precisa y una categorización de las instancias públicas que constituyen autoridades migratorias.

• Que se disponga de un marco normativo efectivo para coordinar las actividades migratorias que desarrollan las secretarias federales y el Instituto Nacional de Migración.

Estas recomendaciones contenidas en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2022, en materia migratoria, fueron dados a conocer días después del choque de opiniones que protagonizaron los titulares de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) tras el incendio ocurrido el 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua

La auditoría de cumplimiento y desempeño al INM, registrada con el numero 172, forma parte de las 2 mil 50 auditorías realizadas al gasto federal ejercido en el 2O2, que serán analizadas en Comisiones de la Cámara de Diputados.

Fue en el año 2011 cuando se publicó la Ley de Migración en el Diario Oficial de la Federación. Su objetivo es regular el ingreso y salida de personas mexicanas y extranjeras, así como el tránsito y estancia de personas provenientes de otros países en territorio mexicano.



