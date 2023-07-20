Inminente separación de Creel y Xóchitl de sus cargos: Morena

Luego de que el Tribunal Electoral determinó que los servidores públicos no pueden competir en procesos internos de los partidos, Morena aseguró que hoy es inminente que Santiago Creel y Xóchitl Gálvez pidan licencia para dejar sus cargos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Republica, respectivamente.

El diputado de Morena, Hamlet García, espera que la petición se formalice la próxima semana durante la sesión de Comisión Permanente a menos que los panistas cambien de planes.

“Desde este momento hay un deber moral de quienes tengan un cargo público y estén participando en un proceso interno de separarse inmediatamente. Esto significa que ni Xóchitl Gálvez ni Santiago Creel pueden continuar en la participación del Frente, de la convocatoria que se emitió para la conformación del Frente si persisten en el ejercicio de su cargo púbico como presidente de la Mesa Directiva y como senadora de la República”, enfatizó el legislador.

Mesa Directiva estaría en manos de una vicepresidenta, en caso de separación de Creel

En el caso del panista Santiago Creel, aclaró que de acuerdo a los procedimientos parlamentarios la licencia a tramitar es a la diputación y en automático dejara de ser presidente de la Cámara de Diputados.

“Esta decisión del tribunal va sobre sus dos cargos, ni puede continuar como presidente de la Cámara ni puede estar como diputado en funciones porque el pronunciamiento del magistrado es los servidores públicos no pueden participar, eso significa que la licencia que tiene que presentar es a la diputación”, precisó.

Hamlet García detalló que una vez Creel pida licencia la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro quedara en manos de manera provisional de una vicepresidenta.