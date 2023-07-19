Valida Tribunal Electoral procesos anticipados de partidos para elegir futuros candidatos presidenciales

El Tribunal Electoral validó los procesos anticipados de los partidos políticos para elegir a sus futuros aspirantes presidenciales y ordenó al INE que en un plazo de cinco días emita lineamientos para regularlos y evitar una vulneración a la equidad de las próximas elecciones.

El magistrado, Reyes Rodríguez, dictó los principios generales que deberá observar el instituto en la regulación: los aspirantes no podrán llamar expresamente al voto, no podrán usar los spots de los partidos políticos para su promoción, los gastos de los aspirantes deberán ser auditados de forma expedita; los funcionarios públicos se mantendrán al margen y quedará prohibido el uso de recursos públicos.

El INE deberá determinar qué tipo de propaganda podrá utilizarse e incluso ordenar el retiro de espectaculares, pinta de bardas o propaganda en el transporte público. Además el INE deberá determinar las sanciones a la posible violación de los lineamientos.

Janine Otálora criticá la decisión

La decisión fue criticada por la magistrada, Janine Otálora, quien sostuvo que al ordenar emitir estos lineamientos sobre un proceso no previsto en la ley, el Tribunal estaba avalando un sistema metalegal. Otálora presentó un proyecto que ordenaba la suspensión de la selección anticipada tanto en Morena como en el Frente por México. Sin embargo no logró el respaldo de sus contrapartes.

Para la mayoría de los magistrados los procesos que permitirán conocer a los virtuales abanderados presidenciales en Septiembre, son un derecho de autoorganización partidista.

El magistrado Reyes Rodríguez sostuvo que los actuales procesos para definir a los aspirantes de Morena y del Frente por México (PAN-PRI-PRD) son parte de una democracia vibrante y competida.