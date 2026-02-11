Saúl Monreal niega nepotismo en Zacatecas; así le respondió a la presidenta Sheinbaum

Pese a la recomendación directa de la presidenta Claudia Sheinbaum de "esperar seis años" para evitar el nepotismo en Zacatecas, el senador Saúl Monreal fijó su postura: su aspiración a la gubernatura no es un capricho familiar, sino un derecho constitucional que planea ejercer.

En una respuesta matizada, diseñada para no romper con el Ejecutivo, pero sí para mantener viva su precandidatura, Monreal aclaró que su objetivo "nunca fue confrontar ni desafiar" a la mandataria, sino poner sobre la mesa la legitimidad de su carrera política.

Así se defendió Saúl Monreal contra el nepotismo

El punto central de la defensa de Saúl Monreal radica en desvincularse de la sombra de sus hermanos, el gobernador David Monreal y el diputado Ricardo Monreal. Para el senador, etiquetar su aspiración como "nepotismo" es ignorar casi tres décadas de trabajo propio en las bases del partido y en la administración pública.

*Es mi derecho constitucional participar en la contienda a la gubernatura: Saúl Monreal*

*El objetivo nunca fue confrontar ni desafiar, responde a Sheinbaum*

Morena no puede ignorar a los liderazgos locales y él no puede renunciar a su derecho de competir. pic.twitter.com/wHlrwzXywe — Angel Gallegos (@gallegoso) February 11, 2026

"Cuento con una trayectoria de 27 años en la política, por lo que el mío no es un caso de nepotismo electoral", afirmó el senador, subrayando que su perfil se ha construido con méritos individuales y no por lazos familiares.

Saúl Monreal afirma que postularse está sustentado en la Constitución Política

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum apela a una ética política para frenar la sucesión entre familiares directos en 2027, Saúl Monreal apela a la Carta Magna. Su argumento se sustenta en que como ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos, participar en la contienda es una garantía constitucional que ningún estatuto partidista debería coartar automáticamente por un apellido.

El mensaje hacia la dirigencia nacional de Morena es claro: no pueden ignorar a los liderazgos locales que tienen fuerza territorial real. Monreal sugiere que la decisión de quién gobierna Zacatecas debe pasar por las urnas y la voluntad popular, y no solo por decisiones cupulares que buscan enviar mensajes simbólicos.

Aunque el senador insiste en que no busca un pleito con Palacio Nacional , su negativa a "bajarse" de la contienda plantea un dilema para el partido guinda. Monreal Ávila se mantiene firme en que no renunciará a la posibilidad de aparecer en la boleta, dejando abierta la incógnita de si Morena respetará su "derecho constitucional" o impondrá la regla antinepotismo, arriesgando una fractura con uno de los grupos políticos más consolidados del norte del país.