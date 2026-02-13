En Jalisco, 71 personas desaparecidas en realidad estaban en cárceles; familias nunca supieron

En un hallazgo que expone las fallas en los registros de identidad y la falta de comunicación institucional, la Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó que 71 personas que contaban con un reporte formal de desaparición fueron localizadas con vida, pero recluidas dentro de diversos centros penitenciarios del estado.

El descubrimiento se dio tras años de búsqueda desesperada por parte de sus familias, quienes desconocían que sus seres queridos permanecían bajo proceso judicial.

El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, detalló que estos resultados son producto de una confrontación de bases de datos y registros fotográficos realizada en conjunto con colectivos de familias buscadoras y autoridades de inteligencia.

¿Dónde estaban las personas reportadas como desaparecidas en Jalisco?

La localización de estas 71 personas no se limitó a un solo recinto, sino que se distribuyó en varios puntos del complejo penitenciario de Puente Grande y cárceles del interior del estado. Las cifras oficiales desglosan las ubicaciones de la siguiente manera:



37 personas se encontraban en la Comisaría de Prisión Preventiva.

21 personas fueron ubicadas en el Reclusorio de Sentenciados.

El resto de los casos se identificaron en otros centros del sistema estatal y municipios fuera de la capital.

A pesar de encontrarse bajo custodia del Estado, la información sobre su paradero no había sido cruzada efectivamente con las carpetas de investigación por desaparición sino hasta este reciente esfuerzo interinstitucional.

El papel de las familias buscadoras y la "Sala de Consulta de Datos"

Este avance en la identificación de personas privadas de la libertad es atribuido principalmente a la persistencia de las familias buscadoras. A través de la implementación de la Sala de Consulta de Datos y jornadas de exhibición de fotografías, los propios familiares han podido identificar a sus seres queridos entre la población penitenciaria.

En estas jornadas, los internos también han participado para tratar de identificar a personas en las fichas de búsqueda o aportar información que pudiera llevar a su paradero. La estrategia, que ha tomado fuerza desde el inicio de la actual administración estatal en 2025, busca sanar la brecha de información que mantenía a decenas de familias en la incertidumbre mientras el Estado ya tenía bajo su resguardo a los desaparecidos.

🔴#IMPORTANTE | Localizan a 71 desaparecidos; así fueron encontrados en centros penitenciarios de Jalisco. 🔎👤🚨 https://t.co/BAUXCXkg4V — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 13, 2026

Crisis de registro en el sistema penitenciario de Jalisco

El hecho de que más de 70 personas estuvieran en la cárcel mientras eran buscadas en fosas o brechas resalta una crisis de registro persistente en el sistema judicial. Las autoridades aclararon que todos los localizados permanecen bajo proceso, pero la omisión en la notificación a los familiares representa un obstáculo para el acceso a la justicia y la verdad.

Ante estos hallazgos, la Secretaría de Seguridad adelantó que se realizarán nuevas revisiones la próxima semana. Asimismo, se hizo un llamado a otros estados de la República para que repliquen este modelo de confrontación de datos, sugiriendo que el fenómeno de "desaparecidos" que en realidad se encuentran en prisión podría ser una constante a nivel nacional.

