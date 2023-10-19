Reo sale de prisión en Puebla por “error” de agentes; era investigado por feminicidio

¡Increíble! Un reo del penal de San Miguel, Puebla, investigado por el delito de feminicidio, fue liberado por un "error" de interpretación que cometieron funcionarios estatales, según confirmó el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla explicó que el personal ejecutó la liberación del recluso por orden de un juez, sin cerciorarse que el hombre contaba con otro proceso penal vigente, bajo la medida de prisión preventiva por tratarse de un presunto feminicidio.

Por este motivo, la dependencia interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que realice la investigación correspondiente y proceda contra los oficiales, quienes habrían incurrido en una falta grave al no revisar todo el expediente.

Liberación fue por "error técnico": Gobierno de Puebla

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, afirmó que no se trató de un escape, sino de una "falla técnica" la que permitió la liberación del reo del penal del penal de San Miguel. Sin embargo, confirmó que se investigará a todos los presuntos implicados en este hecho.

"Es un área que se tiene que mejorar, no se escapó, sino que por una falla técnica tengo entendido que lo dejaron salir, son dos cosas distintas", declaró a medios de comunicación.

Abren investigación contra agentes que liberaron a reo

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla anunció que, paralelamente a la investigación de la Fiscalía, la Dirección General de Asuntos Internos inició un expediente a fin de recabar información y deslindar responsabilidades por la grave omisión que permitió liberar a un reo.

"La SSP reafirma el compromiso de actuar en consecuencia y contribuir con la autoridad ministerial en la localización de la persona imputada”, añadió en un comunicado.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del hombre que salió de prisión debido a la "falla técnica" de interpretación en el penal de San Miguel. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que el sujeto enfrenta una acusación por el delito de feminicidio.